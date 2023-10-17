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Sabahları yaşanan bu belirtiye dikkat! Risk onlarda çok fazla, her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor

17.10.2023 06:53 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar, sabahları vücutta birçok farklılığın yaşandığını belirtip uykunun vermiş olduğu rahatlamayla görülen bazı durumlara dikkat çekti. Yaşanan belirtilerin bazı hastalıkların habercisi olduğunu vurgulayan bilim insanları bilhassa erken müdahale gerektiren bir hastalık konusunda uyarıda bulundu.

Sabahları yaşanan bu belirtiye dikkat! Risk onlarda çok fazla, her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor

Vücuttaki değişimlerin alarm niteliğinde olduğunu ifade eden uzmanlar, bu belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. İnme de bu rahatsızlıklardan biri. Her yıl inme sebebiyle milyonlarca insan ya yaşamını yitiriyor ya da kalıcı sakatlıklar yaşıyor.

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ERKEN MÜDAHALE ŞART

İnme erken müdahale gerektiren bir sağlık sorunudur. Uzmanlar beyne giden kan akışında ani bir durma yaşanması halinde vücuttaki ilgili bölümün etkileneceğini belirtip uyarıyor. Göze giden kan akışının durması göz felcine yol açıyor. Bu durum erken teşhis edilmesi halinde tedavi edilebilmektedir fakat daha ciddi bir inmenin de habercisi olabilir.

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BU BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN!

Harvard Health, "Oküler (göz) felçleri daha ciddi bir felcin habercisi olabilir" uyarısında bulundu. Bu sebeple görüşte ani gerçekleşen değişimler kesinlikle es geçilmemelidir.

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AMAN DİKKAT! TEDAVİYİ ERTELEMEYİN

Penn Üniversitesi tarafından yayımlanan makalede ise göz felci olan çoğu insanın sabahları yaşadıkları belirtilere yer verildi:

"Göz felci olan kişilere genellikle çok az uyarı verilir. Göz felci olan çoğu insan, sabahları ağrısız uyandığında bir gözünde görme kaybı olduğunu fark eder. Bazı insanlar, görme alanlarının üst veya alt yarısını etkileyen, görüşlerinde karanlık bir alan veya gölge fark eder. Diğer belirtiler arasında görsel kontrast kaybı ve ışık duyarlılığı yer alır."

Penn Üniversitesi bazı kişilerin disk şekillerinden dolayı bu duruma yakalanma riskinin daha yüksek olabileceğini vurguladı. Bunun nedeni, beyne giden ve optik sinirden aşağıya giden sinir liflerinin göze optik foramen olarak bilinen bir delikten girmesi gerektiğidir. Bir kişinin açıklığı ortalamadan daha küçükse, bu, optik sinirlerin kalabalıklaşmasına neden olabilir. Sağlık kuruluşu, "İlişki iyi anlaşılmasa da, önemli kardiyovasküler hastalığı olan ve ayrıca cinsel performans artırıcı ilaç alan kişiler hastalık için daha fazla risk altındadır" diye ekliyor.

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