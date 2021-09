Bu hataya düşerseniz saçınız mahvoluyor! Saç yıkama sıklığıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Tertemiz, parıldayan ve mis gibi kokan bir saçın verdiği mutluluk hissi konusunda sanırım hepimiz hemfikiriz. Ama sağlıklı saçlara kavuşmak için bilinçsizce hareket etmek farkında olmadan saçlarınıza zarar vermenize yol açar. Sık sık hata yapılan konulardan biri de saç yıkama düzeni. Saçınızı kaç günde bir yıkamanız gerektiğini merak ediyorsanız gelin, konunun detaylarına birlikte göz atalım.

SAÇINIZI HER GÜN YIKAMANIZ GEREKİR Mİ?

Aslında bu soruya "Evet" diyesimiz geliyor ama bu doğru değil! Çünkü saçı her gün yıkamak saç derinizin doğal nem ve yağ dengesine zarar verir. Eğer saçlarınızı her gün yıkıyorsanız, saçlarınızın normalden daha hızlı yağlandığını ve buna bağlı olarak sönük bir görünüme ulaştığını görebilirsiniz. Zaman içinde temiz görünen ama yıpranmış ve dengesini kaybetmiş saçlara sahip olursunuz. Eğer siz de her gün saç yıkayanlardansanız bu alışkanlığınızı bir an önce değiştirmelisiniz!

HER GÜN SAÇ YIKAMANIN ZARARLARI NELER?

Sağlıklı bir saç derisi düzenli bir şekilde kendisini yeniler. Saç derisi ürettiği sebum maddesi sayesinde saç köklerinizi beslemeye yardımcı olur. Saçlarınızı her gün yıkarsanız, saç derinizin ürettiği sebum maddesini yok etmiş olursunuz. Bu durumda saç deriniz saç köklerine ulaşabilmek için daha çok sebum üretmeye çalışır. Sebumun gereğinden fazla üretimi ise saçlarınızın hızla yağlanmasına ve ağırlaşmasına sebebiyet verir. Bu sürecin sonunda da saçlarınız cansız ve yıpranmış bir görünüme ulaşır. Yani saçlarınızı her gün yıkamanın yararından çok zararı var!

PEKİ İDEAL SAÇ YIKAMA SIKLIĞI NE OLMALI?

Nasıl ki, saçlarınızı her gün yıkamak saç sağlığınız için iyi bir fikir değilse, saç yıkama sıklığını aza indirmek de olumsuz bir durum. Bu açıdan saçınızı günaşırı yani iki günde bir yıkamak ideal çözüm olarak gösteriliyor. Saçlarınızın daha canlı, daha sağlıklı ve daha havalı görünmesi için siz de bu rutini kolaylıkla oluşturabilirsiniz.