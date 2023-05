Saç kremini yanlış kullanıyorsunuz! Paranızı çöpe atmayın

Saç uzmanı Jonathan, saçlarımızı şekillendirirken hepimizin kaçırdığı önemli adımı ortaya çıkardı ve saç kremine harcadığınız parayı çöpe attığınız anlamına gelebileceğini iddia etti. Jonathan, saç uçlarınızı geniş dişli bir tarak veya ıslak fırçayla fırçalamazsanız, saç kreminizden tam olarak yararlanamayacağınızı öne sürdü. Bu hata duştan çıktığınızda saçlarınızın zor çözülmesine neden olabiliyor.

TARAĞINIZI DUŞTA BULUNDURUN

Jonathan, “Şu saça nasıl bakım yapacağımızı öğrenelim. İşte gerçekten önemli olan bir şey var. Saç tipiniz ne olursa olsun, saç kremini saça dağıtmak için duşta geniş dişli bir tarak veya ıslak bir fırça bulundurmalısınız." dedi.

"Duşa girip saçınızı yıkayıp kremlerseniz ve parmaklarınızı kullanarak her yerine saç kremi sürerseniz, saçınızın her bir teline saç kremi süremeyeceksiniz. Saç kreminin saçın tamamına dağılmasını sağlamanın yolu, geniş taraklar kullanmak. Duşta o geniş dişli tarağı alacaksınız ve kremi dağıtacaksınız. Bu sayede saç kremini her yere taşıyacaksınız."