Saçı düzleştirmek için düzleştiriciye gerek yok! Doğal yöntemle saçı düzleştirmek için...

Düz saç çok daha bakımlı bir görünüme sebep oluyor. Evde fön çekerken saçın kabarmasından şikayetçiyseniz ve saçın kabarmadan düzleşmesini istiyorsanız her evde bulunan mucizevi malzemeyi deneyebilirsiniz. Mutfağın demirbaşlarından olan süt saçlarınızın dümdüz olmasını sağlayabilir.
DOĞAL YOLLARLA SAÇI DÜZLEŞTİRMEK İÇİN
- Spreyli bir şişe içerisine yarım bardak süt ve bir çay kaşığı bal ilave edip çalkalayın. Sütü saçınızın tamamına püskürtün ve kalın dişli bir tarak ile tarayın.
- Yaklaşık 20 dakika saçınızda bekletin ve şampuanla durulayın.
- Saçlarınızı kurumaya bıraktığınızda dalgalı ve kıvrımlı yerlerin düzleştiğini fark edeceksiniz.