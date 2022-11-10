Evde saçınıza kolayca şekil verebileceğiniz 500 TL altı saç şekillendiriciler

Hayatınızı kolaylaştıracak, güzelliğinizi katlayacak bir saç şekillendirici almaya karar verdiyseniz doğru yerdesiniz! Düzleştirici fırçalardan, çok başlıklı setlere, kurutucu özellikli ürünlerden maşalara, düzleştiricilerden saç şekillendirme makinelerine kadar bir araya getirdiğimiz birbirinden pratik ürünlere göz atarak ihtiyacınız olan cihazı kolayca bulabilirsiniz. Haydi, hazırsanız uygun fiyatıyla bütçenizi de zorlamayacak ürünlere hep birlikte göz atalım!

1. İyon teknolojisiyle saçlarınıza iyi bakacak: Arzum AR5036 Superstar Saç Düzleştirici Fırça

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Arzum AR5036 Superstar Saç Düzleştirici Fırça ile saçlarınızı tararken kolayca düzleştirebilirsiniz. Seramik kaplama tarak dişleri bulunan cihazın iyon teknolojisi sayesinde saçlarınızın elektriklenmesinin önüne geçebilir ve parlak bir görünüme kavuşmalarını sağlayabilirsiniz. Saç tipinize göre doğru sıcaklığı tercih ederek saçınıza istediğiniz şekli verebilirsiniz. Hızlı ısınan ürün 30 dakika sonra otomatik kapandığı için onu güvenle kullanabilirsiniz.

2. Çok yönlü kullanım: Grebay 4'ü 1 Arada Profesyonel Saç Şekillendirme Makinesi

Grebay 4'ü 1 Arada Profesyonel Saç Şekillendirme Makinesi, kuaföre gitmeden evinizin konforunda saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlar. Fönden saç düzleştirmeye, maşadan ısı yardımıyla taramaya kadar birçok işlemi gerçekleştiren cihaz; hava üfleme özelliğiyle saç kurutma için de kullanılabilir. Siz de ister kısa ister uzun saçlarınızı şekillendirmek için ürünü tercih ederek güzelliğinize güzellik katmaya ne dersiniz?

3. Kendisi küçük, işlevi büyük: Dempower DP365 Başlıklı Saç Şekillendirici Seti

Farklı aksesuarlarıyla saçlarınıza dilediğiniz şekli vermenize imkân sunan Dempower DP365 Başlıklı Saç Şekillendirici Seti, tam bir fiyatperformans ürünü. Cihaz; fön fırçasıyla saçlarınıza fön çekmenize, kurutma aksesuarıyla saçlarınızı kurutmanıza, bukle aparatlarıyla kıvırcık veya dalga görünümünü elde etmenize ve düzleştirici fırçasıyla saçlarınızı düzleştirmenize olanak sağlar. Aksesuarları kolaylıkla takılıp çıkarılabilen ürün, kademeli açma kapama tuşuyla rahat kullanılır.

4. Saçınız nemini kaybetmesin: Grundig HS 7031 Botanika Biberiye Yağı Kaplı Plakalı İyonik Saç Düzleştirici

Saçlarınızı düz olarak kullanmaktan keyif alıyorsanız biberiye yağı kaplı plaka tasarımıyla öne çıkan Grundig HS 7031 Botanika Biberiye Yağı Kaplı Plakalı İyonik Saç Düzleştirici'ye bayılacaksınız! Saçlarınızı nemini kaybettirmeden şekillendiren ürünün eşit ısı dağılımı özelliğiyle saçlarınızda oluşabilecek yıpranmaların da önüne geçebilirsiniz. Düzleştirme ızgaralarını çıkardıktan sonra cihazı maşa gibi kullanarak saçlarınızı dalgalı hâle getirebilirsiniz. Cihazı otomatik kapanma özelliği sayesinde güvenle tercih edebilirsiniz.

5. Kullanışlı bir seçenek: Rowenta CF4510 Fashion Stylist 3'ü 1 Arada Premium Saç Düzleştirici

Rowenta CF4510 Fashion Stylist 3'ü 1 Arada Premium Saç Düzleştirici ile kolaylıkla düz, bukleli veya tost dalgalı saçlar yapabilirsiniz. İki farklı ayarlanabilir hız seçeneği bulunan ürünün iyon jeneratörü sayesinde saçınızın elektriklenmeden parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsiniz. 170 ve 200 dereceli iki farklı sıcaklık ayarı arasından saçınıza uygun olanı seçebilirsiniz. Siz de özgün tarzınızı ortaya koymak için düzleştiriciye şans verebilirsiniz.

6. Yüksek güçlü: Yopigo Hot Pro-2021 Saç Şekillendirme Aleti

1200 Watt gücündeki Yopigo Hot Pro-2021 Saç Şekillendirme Aleti, saçınızı şekillendirmeniz için en doğru ısı ayarını sunar. Hem kurutma hem şekillendirme özelliği bulunan cihaz, saçınıza hacimli bir görünüm kazandırır. Negatif iyon teknolojisine sahip ürün, bütün saç tiplerinin kullanımına uygun. Siz de göz alıcı saçlara pratik bir şekilde sahip olmak isterseniz saç şekillendirme aletini tercih edebilirsiniz.

7. A++ enerjisi sınıfı üyesi: Siyda Saç Şekillendirici Fırça

A++ enerji sınıfı üyesi olan Siyda Saç Şekillendirici Fırça ile saçınızı hem kolayca kurutabilir hem düzleştirebilirsiniz. Kaymayı önleyici sap tasarımıyla cihazı pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Üç farklı ısı ayarı sayesinde saçınıza uygulamak istediğiniz işleme göre ısı tercihi yapabilirsiniz. Siz de keyifli bir şekillendirme deneyimi için şekillendirici fırçayla zaman kaybetmeden tanışmalısınız!

8. Şık tasarım: Utelips 3'ü 1 Arada Taraklı Saç Şekillendirme Makinesi

Utelips 3'ü 1 Arada Taraklı Saç Şekillendirme Makinesi, takılıp çıkarılabilen üç farklı başlığıyla tek bir üründe birçok işlevi bir araya getirir. Şekillendirici, saçınızı kurutmanın yanı sıra farklı başlıkları kullanarak saçınıza istediğiniz şekli kolayca vermenizi sağlar. Şık tasarımıyla öne çıkan kaliteli cihazı bir kere kullandıktan sonra bir daha kuaföre gitmek istemeyeceksiniz!

9. Otomatik kapanma özelliğiyle güven veren: Fakir Illusion Saç Düzleştirici Fırça

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60 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanan Fakir Illusion Saç Düzleştirici Fırça ile saçlarınızı ister dalgalı ister düz olarak şekillendirebilirsiniz. Saçlarınızın uygulamalar sonucunda yıpranmasını minimuma indirmeyi amaçlayan cihazla günlük güzellik rutininizi hızlandırabilirsiniz. Cihazı kolaylıkla kullanabilir ve en pratik şekilde göz alıcı saçlara sahip olabilirsiniz. Kompakt ve ergonomik tasarımı sayesinde keyifli bir saç şekillendirme deneyimi yaşayabilirsiniz.

10. İdeal kırık fön uygulaması için: Hairens HRS260 Otomatik Saç Maşası

En sık kullanılan saç şekillendiricilerden biri de şüphesiz saç maşaları. Siz de saçlarınıza evde kendi başınıza kırk fön çekmek istiyorsanız kalitesiyle ön plana çıkan Hairens HRS260 Otomatik Saç Maşası'nı tercih edebilirsiniz. Tek elinizle bile kullanabileceğiniz ürünün PTC ısıtma teknolojisiyle istediğiniz sıcaklığa 15 saniyede ulaşabilir ve vakit kaybetmeden saçlarınıza şekil verebilirsiniz. 13 cm ekstra uzun boya sahip ürünü rahatça kullanabilirsiniz.