Sâd Suresi 54. ayet - Sâd Suresi 54. ayeti okunuşu ve anlamı

Çok etkili bir bereket duası olan Sâd suresi 54. ayeti okumakla birlikte seladan sonra bir kağıda yazılıp cüzdana koyulduğunda da bereket getirdiğine inanılır. Kuran-ı Kerim’in 38. Suresi olan Sâdsuresi, toplam 88 ayetten oluşur. Tamamı Mekke döneminde inmiş bir sure olduğu için “Mekki” ismiyle de bilinir. İsmini ise Arapçada bir harf olan “Sâd” harfinden alır. Bu surede Allah’ın birliği, bazı peygamberlerin kıssaları gibi konulara yer verilir. Faziletleri ile öne çıkan Sâd suresinin okunuşu ve anlamı da oldukça araştırılır.

Sâd suresi 54. ayet nasıl okunur?

Sâd suresi 54. ayet okunuşu merak edilen bir konudur. Özellikle çok önemli faziletlere sahip olduğu için pek çok kişi bu surenin okunuşunu öğrenip ezberlemek ister. Kısa bir ayet olduğu için okuma ve ezberlemenin kolay olduğu söylenebilir. Sâd suresi 54. ayet Arapça olarak aşağıdaki gibi yazılıp okunur:

En çok merak edilen Sâd suresi 54. ayet Türkçe okunuşu ise şu şekildedir:

İnne hâżâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in)

Sâd suresi 54. ayet ne anlama gelir?

Sâd suresi 54. ayet anlamı, bu sureyi okuyanlar ve faziletlerinden yararlanmak isteyenlerin merak ettiği bir şeydir. Çok önemli konulara değinildiği için kişilerin mutlaka okuması gereken sureler arasında önemli bir yere sahiptir. Sâd suresi 54. ayet meal olarak aşağıda verilmiştir:

Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.

Sâd suresi 54. ayet tefsiri nedir?

Sâd suresi, İslam dini ile ilgili önemli konulara değinen bir suredir. Çoktanırılıların inkarları ve sapkınlıklarının anlatıldığı bu surede, Allah’ın birliği ile ilgili anlatılara dayanır. Bu yüzden Sâd suresi 54 ayet Türkçesi ve tefsirini bilmek çok önemlidir. Sâd suresi 54. Ayet tefsiri aşağıda verilmiştir:

Yukarıda isimleri anılan yüce şahsiyetlerin Allah katındaki mertebeleri ve bu mertebeye ulaşmalarında âhiret şuuru ve sorumluluğu taşımalarının rolüne dair bir hatırlatma yapıldıktan sonra burada da aynı sorumluluğu taşıyıp takva bilinciyle yaşayanlara, Allah’a saygısızlık ve itaatsizlikten sakınanlara âhirette kendilerini bekleyen mutlu hayattan söz edilmektedir. Gerek burada gerekse Kur’an’ın daha başka yerlerinde âhiret mutluluğunun maddî ve somut unsurlarla tasvir edilmesine, dünyevî zevkleri çağrıştıran ifadeler kullanılmasına bakarak bundan oradaki nimetlerinin mutlaka dünyadakilerin aynısı olacağı gibi bir sonuç çıkarmamak gerekir. Amaç insanın uhrevî mutluluğu tahayyül etmesini sağlamaktır. Orada dünyadakilere benzer veya onlardan farklı maddî nimetler olsa bile her şeyin onlardan ibaret olmadığı, asıl ve yüce mutluluk unsurlarının mânevî nimet ve lutuflarda olduğu çeşitli âyet ve hadislerden anlaşılmaktadır (meselâ bk. Tevbe 9/72; Yûnus 10/10, 25; Hicr 17/45-48; Buhârî, “Tevhîd”, 35; adn cennetleri hakkında bk. R‘ad 13/23). (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 587-588)

Sâd suresi 54. ayet fazileti nedir?

Sâd suresi 54 ayet fazileti ve sırları Müminler için çok önemlidir. Pek çok fazilete sahip olduğu için hayırlı bir duadır. Sâd suresinin faziletleri şöyle sıralanabilir:

Sâd suresinin okuyanların Allah tarafından büyük ve küçük günahlara girmekten korunacağı söylenir.

Kuyu kazarak su bulmak isteyenlerin Besmele çekerek Sâd suresi 42. ayeti okuması gerekir.

Bu sureyi okuyan kişiler, hayvanların zarar verici şerrinden korunur.

İnsanların ve şeytanların şerrinden korunmak için her gün Sâd suresi okunmalıdır.

Besmele ile birlikte Sâd suresinin 35. Ayetini her gün okuyan kişilerin, mal ve mevkiye ulaşacağına inanılır.

Sâd suresi 54. ayeti niçin okunur?

Sâd suresinin 54. Ayetinin niçin okunduğu merak edilmektedir. Çok önemli bir hayır duası olan Sâd suresi 54. Ayet, zenginliğe ve berekete kavuşmak için okunur. Bu sureyi okuyanlara, Davud aleyhisselamın emrindeki dağların ağırlığının 10 katı sevap yazılır. İnsanların ve şeytanların kötülüklerinden emin olmayı sağlayan Sâd suresi, aynı zamanda okunduğu zaman kişinin tüm günahları affedilir.