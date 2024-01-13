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    4. Sadece 2 ayda 20 kilo verdiren karışım! Her sabah aç karnına tüketildiğinde inanılmaz sonuç veriyor

    Sadece 2 ayda 20 kilo verdiren karışım! Her sabah aç karnına tüketildiğinde inanılmaz sonuç veriyor

    13.01.2024 11:19 | Son Güncelleme:
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    Fazla kilo problemi kadın, erkek fark etmeksizin bir çok kişinin muzdarip olduğu bir durum. Sağlıklı beslenme ve diyetle kilo vermek kolay gibi görünse de istikrarlı bir şekilde devam edebilmek bazen zor olabiliyor. Eğer siz de kilo verme serüveninizi hızlandırmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

    Fazla kilolar bazen can sıkıcı olabiliyor. Özellikle yazın tatillerde çok fazla kilo aldıysanız hızla kilo vermenizi sağlayacak tarif arayışında olabilirsiniz. Bu kür tarifi kilo verme sürecinizde inanılmaz fayda sağlıyor. İşte kışı fit geçirmek isteyenlere kür tarifi...

    2 AYDA 20 KİLO VERDİREN TARİF!

    MALZEMELER:
    1 yemek kaşığı yoğurt
    1 tatlı kaşığı keten tohumu
    1/2 çay kaşığı zerdeçal
    1/4 çay kaşığı karabiber
    1/4 portakal

    sarı karışım zencefil yoğurt2

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
    Tüm malzemeleri bir kasenin içerisinde güzelce karıştırın.

    10 gün boyunca her sabah aç karnına tüketin.

    sarı karışım zencefil yoğurt

    Bir hafta ara verip tekrardan başlayın ve toplamda 2 boyunca uygulayın.

    Dipnot: Hamileler ve kanama bozukluğu olan kişiler tüketmemelidir.

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    Anahtar Kelimeler:
    karabiber keten tohumu portakal zerdeçal Kilo vermek
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