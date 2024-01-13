Sadece 2 ayda 20 kilo verdiren karışım! Her sabah aç karnına tüketildiğinde inanılmaz sonuç veriyor

Fazla kilolar bazen can sıkıcı olabiliyor. Özellikle yazın tatillerde çok fazla kilo aldıysanız hızla kilo vermenizi sağlayacak tarif arayışında olabilirsiniz. Bu kür tarifi kilo verme sürecinizde inanılmaz fayda sağlıyor. İşte kışı fit geçirmek isteyenlere kür tarifi...

2 AYDA 20 KİLO VERDİREN TARİF!

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1/4 çay kaşığı karabiber

1/4 portakal

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Tüm malzemeleri bir kasenin içerisinde güzelce karıştırın.

10 gün boyunca her sabah aç karnına tüketin.

Bir hafta ara verip tekrardan başlayın ve toplamda 2 boyunca uygulayın.

Dipnot: Hamileler ve kanama bozukluğu olan kişiler tüketmemelidir.



