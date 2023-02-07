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Sadece bir kaşığı bile etkili! Soğuk havalarda vücudunuzu ısıtan yiyecekler

07.02.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın ve yazın yediğimiz yiyecekler değişiklik gösteriyor. Soğuk kış aylarında vücut ısımızı daha sıcak tutmamızı sağlayacak yiyecekler bulunuyor. Bu yiyeceklerin tüketilmesi içinizi ısıtarak soğuk havalara karşı daha dirençli olmanızı sağlayabilir.

Sadece bir kaşığı bile etkili! Soğuk havalarda vücudunuzu ısıtan yiyecekler

Sağlıklı olmak için doğru beslenmenin ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Ancak yediğimiz yiyecekler sadece sağlığımızı değil vücut ısımızı, görünüşümüzü de etkileyebiliyor. Soğuk havada yeterli korunmanın olmaması hastalıklara yakalanma riskimizi yükseltiyor. Vücut ısısını yükseltip üşümemek hastalıklara karşı alabileceğimiz bir önlem. Üşememenin yollarından biri de vücut ısımızı yükselten yiyecekleri tüketmekten geçiyor.

ÜŞÜMEMİZİ ENGELLEYECEK YİYECEKLER

TARÇIN

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Soğuk havalardan çok kolay etkileniyorsanız, ısıtıcı özelliği ile tarçın diğer baharatlar içinde hemen öne çıkar. Soğuk havaya çıkmadan önce, dilinizin üzerine koyacağınız bir çay kaşığı toz tarçın, kan akımının vücut yüzeyine doğru hücum etmesine destek olur, bu da vücudun ısınmasına yardım eder. Tarçını kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği olan salebin üzerine ekleyerek kış günlerinde içinizi ısıtabilirsiniz. İsterseniz çaylarınızı kabuk tarçınla demleyerek de tarçından istediğiniz şekilde faydalanabilirsiniz.

HAVLICAN

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İsmi çok fazla bilinmeyen havlıcan, zencefilgillerden olan bir bitki. Çin zencefili olarak da bilinir. Ancak tadı zencefile çok benzemez. Havlıcanın kökünün sap kısımları baharat olarak kullanılır. Vücut ısısını artıran bir bitki olan havlıcanın kök kısmı, çay şeklinde de demlenerek kullanılır. Bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı kadar ince kıyılmış havlıcan kökü ekleyip 10-15 dakika demleyebilirsiniz. Aklınızda olsun, demi süzerek tüketmelisiniz. Acı tadını bastırmak için içine ılıdıktan sonra bal ilave edebilirsiniz.

KARABİBER

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Karabiber bakteriyel enfeksiyonlara karşı iyi gelir. İçerdiği manganez, potasyum, A ve C vitaminleri, demir ve diyet lifleri karabibere etkili bir antioksidan ve doğal antibiyotik özelliği kazandırır. Karabiberde bulunan piperin maddesi de sinir sistemini uyararak vücudun ısı üretmesini destekler. Bu durum metabolik hızı da artırır. Tuz tüketimini azaltıp onun yerine her öğün yemeklere yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ederek yemekleri tatlandırabilirsiniz.

ACI BİBER

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Bazı baharatlar termojenik, bir başka deyişle vücut ısısını yükseltici özelliğe sahiptir. Kırmızı acı bibere acılığını veren kapsaisin maddesi de termojenezi artırır. Kapsaisin içeren bir yemek yedikten hemen sonra daha fazla enerji harcamaya başlarız. Bunun sonucunda da vücut ısımız yükselir ve metabolik hızımız da artar.

ZERDEÇAL

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Hint safranı olarak da bilinen zerdeçalın etken maddesi kurkumindir. Termojenik etkisiyle vücut ısısını artırır. Zerdeçalın günlük 1-3 gr alınması yeterli. Zerdeçalı balla karıştırıp kullanabilirsiniz ya da yemeklere, çorbalara, salatalara ilave edilebilirsiniz. Dışarı çıkmadan önce zerdeçallı süt de tercih edebilirsiniz. 1 su bardağı ılık süte yarım çay kaşığı zerdeçal, çeyrek çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı tarçın ve bal ekleyin, bu nefis içecekle içinizi ısıtın.

ZENCEFİL

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Taze zencefil vücut ısısını dengede tutan ve vücutta gelişen hipoterminin düzelmesine katkı sağlayan bir bitki kökü. Düşen vücut ısınızı artırmak veya soğuk kış gecelerinde ısınmak için toz haline getirilmiş zencefil kökünden 1 çay kaşığı kadar çorbalarınıza katmanız yeterli. Zencefil ve tarçını ayrıca sıcak suda 5-10 dakika demleyerek çay halinde de içebilirsiniz. İsterseniz toz zencefilden kurabiyeler yaparak çay saatlerine size eşlik etmesini sağlayabilirsiniz.

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