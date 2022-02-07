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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme! Cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu

07.02.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'deki bir restoranda silahlı saldırıya kurban gitmişti. Cinayetle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı, toplam gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili bugün de bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili son gelişmeler!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme! Cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

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CİNAYET SİLAHI BULUNDU

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu.

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ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ece Erken
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