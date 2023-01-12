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Sağlığınızı bilerek tehlikeye atmayın! Yumurtayı bu şekilde yemek kalp sağlığının en büyük düşmanı

12.01.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıda yenilen yiyecekler tüm günümüzü etkilediği gibi vücudumuzda kalıcı etkilere de sebep olabiliyor. Uzmanlar kahvaltı öğününün atlanmamasını ve kahvaltıda sağlıklı beslenmeniz gerektiğini belirtiyor. Ancak oldukça faydalı olmasıyla bilinen yumurtayı yanlış şekilde tüketmek çok tehlikeli hastalıklara neden olabiliyor.

Sağlığınızı bilerek tehlikeye atmayın! Yumurtayı bu şekilde yemek kalp sağlığının en büyük düşmanı

Yumurta çok uzun süre tok kalmamızı sağlayan ve kemik gelişimimizde önemli rol oynayan besinler arasında bulunuyor. Uzmanlar her gün yumurta yemeniz gerektiğini savunuyor. Özellikle çocukların ve sporcuların beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yumurtanın yanlış tüketilmesi kanser gibi hastalıkların riskini artırıyor.

İÇİNE EKLENEN GIDALARA DİKKAT

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Yumurtayı sade tüketmektense farklı tatlarla lezzetlendirmeyi tercih ediyoruz. Yumurta başlı başına sağlığın koruyucusu olsa da içerisine eklenen sosis, hindi füme ve pastırma gibi doymuş yağ içeren besinler, insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

ÇOK FAZLA YAĞ VE SODYUM İÇERİYOR

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Kahvaltıda tüketilen yumurtanın içerisine pastırma ve sosis gibi et çeşitlerini eklemek çok fazla yağ ve sodyum almanıza sebep olabilir. Günlük alınması gereken sodyum miktarının 2.3000 miligram olduğunu göz önünde bulundurursak 115 miligramlık 1 dilim pastırma günlük alınması gereken değerin %5'ine denk gelmektedir. Aynı şekilde 790 miligram sodyum içeren bir tabak sosis de günlük alınması gereken değerin %34'üne denk geliyor.

İŞLENMİŞ ETLER KALP HASTALIKLARINA NEDEN OLABİLİYOR

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Tüketilen yağ miktarına bakıldığında doymuş yağlar günlük kalori miktarımızın maksimum %10'luk bir kısmına denk gelmelidir. Aksi takdirde kalp sağlığı ve obezite geliştirme riskinde ciddi miktarda artış gözlemlenebilir. Konu hakkında incelemelerde bulunan diyetisyen Angela L. Lago, sosis tüketimi hakkında "İşlenmemiş Kırmızı ve İşlenmiş Etler ve Koroner Arter Hastalığı Riski başlıklı [Güncel Ateroskleroz Raporlarında yayınlanan] bir araştırmaya göre, mevcut kanıtlar işlenmiş et tüketiminin koroner arter hastalığı insidansına etki ettiği saptanmıştır" şeklinde konuşuyor.

DEMANS VE ALZHEIMER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1. grup kanserojen olarak tanımlanan işlenmiş etlerin aynı zamanda İngiltere'de geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre demans riski ve Alzheimer riskini de arttırdığı gözlendi.

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SAĞLIKLI SEBZELERE ŞANS VEREBİLİRSİNİZ

Peki yumurta sürekli olarak tek başına mı tüketilmeli? Elbette hayır. Bu noktada yumurtanın yanında işlenmiş etler tercih etmek yerine avokado, tam tahıllı ekmek ve sebzelere şans verebilirsiniz.

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