Sağlık Bakanı Koca: Belirtileri Covid-19’a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından gribal enfeksiyonlara yönelik vakaların arttığını belirtti.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın.”
Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın. pic.twitter.com/PvnL7Ainh0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 16, 2021
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