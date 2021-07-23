HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı açıkladı! Aşılamada sayı 65 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Aşılamada sayı 65 milyonu geçti

23.07.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 65 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 18 yaş ve üzerindeki vatandaşların tamamının aşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine gelerek, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor.

Bakan Koca'dan vatandaşlara aşı çağrısıBakan Koca'dan vatandaşlara aşı çağrısı

YAPILAN AŞI MİKTARI 65 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Temmuz saat 17.23 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 256 bin 264, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 20 bin 519 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı miktarı 65 milyon bin 274'e yükseldi.

İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 11 milyon 976 bin 360; Ankara'da 5 milyon 262 bin 225; İzmir'de ise 4 milyon 384 bin 568 doz oldu.

Dün itibarıyla 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 63,08'inin aşılandığı ülkede, toplumsal bağışıklık hedefine her geçen gün bir adam daha yaklaşılıyor.

4 ana belirtiye dikkat! Çift doz aşı olanların koronavirüs belirtileri farklı4 ana belirtiye dikkat! Çift doz aşı olanların koronavirüs belirtileri farklı

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangında mahsur kalan adam, alt kattaki balkona böyle atladıYangında mahsur kalan adam, alt kattaki balkona böyle atladı
PARTNER"Benden hastalık geçmez""Benden hastalık geçmez"
Tatilcilere çağrı: Yetişemiyoruz, gelmeyin!Tatilcilere çağrı: Yetişemiyoruz, gelmeyin!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

Uyarıları dikkate almadılar! Nüfusu 4 binden 150 bine çıktı

Uyarıları dikkate almadılar! Nüfusu 4 binden 150 bine çıktı

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.