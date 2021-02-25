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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

25.02.2021 21:02 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 572 oldu. İşte 25 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

25 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 658 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766, vefat sayısı 28 bin 358, ağır hasta sayısı 1192 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: VAKA SAYILARI GİDEREK ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Her geçen gün vaka sayılarının giderek arttığını görüyoruz. Mutasyonun da özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde Samsun, Ordu gibi artışını görüyoruz. Ağırlıklı olarak daha çok İngiltere mutantı dediğimiz, virülans üzerine etkisinin olmadı ama bulaşıcılığı artan bir mutasyon yaygın. Güney Afrika ile ilgili 49 gibi bir mutantın görüldüğünü söyleyebilirim. Türkiye'ye özgü, bir ara Ankara'da 5 vakamız olmuştu. Bize özgü mutant olabilir mi şüphesi içindeydik. Bize özgü mutant olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama ağırlıklı İngiltere mutantı olmak üzere toplumda bulaşıcılığın çok arttığını söyleyebiliriz. Bu dönemde tedbirler daha da önemli olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de dün (24 Şubat) koronavirüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 9 bin 561 olarak açıklanmıştı.

24nşubat

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca

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