Sağlık ocağı çalışma saatleri: Sağlık ocağı kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sağlık ocağı çalışma saatleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir ve genel olarak tüm illerde ve ilçelerde bazı özel durumlar haricinde aynıdır. Randevu sisteminin kullanıldığı aile sağlık merkezlerinde muayene ya da tedavi olabilmek için MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), e-Devlet ya da e-Nabız üzerinden randevu alabilmek mümkündür. Ayrıca bu amaçla oluşturulmuş olan ALO 182 çağrı merkezi aranarak da randevu alınabilir.

Randevu sistemi ile hizmet veren aile hekimleri ve sağlık ocakları bazı acil ve özel durumlarda kimseyi mağdur etmeyecek şekilde randevusuz olarak da hasta kabul edebilirler. Sağlık ocaklarında kişilerin şikayetlerine göre ilk müdahale ve kontrol yapılır. Her bireyin kayıtlı ve bağlı olduğu bir aile hekimi bulunur. Aile hekimleri bu kişilerden sorumludur ve çeşitli görevleri vardır.

Vatandaşlar arzu ettikleri zaman gerekli gördükleri durumlarda çeşitli sebeplere bağlı olarak aile hekimlerini değiştirmek için talepte bulunabilirler. Bu işlem de yine hem telefonla, hem bizzat başvuru yaparak hem de internet üzerinden yapılabilmektedir.

Sağlık ocağı kaçta açılıyor?

Sağlık ocakları ve bu merkezlerde görev alan aile hekimleri belli saatler içinde hasta kabul eder. Randevu sistemleri ise 24 saat hizmet verir, ancak randevu alma işlemleri genellikle sabah 07:00’den itibaren yapılabilir. Türkiye genelinde uygulanan sağlık ocakları için hasta kabul saati olan bu saatler şu şekildedir:

Hafta içi her gün (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma): 08:00 – 17:00

Öğle arası (Bir saat): 12:00 – 13:00 (Bazı illerde ya da ilçelerde bu saatler 12:30 ve 13:30 arası olabilir.)

Sağlık ocakları ya da diğer adıyla aile sağlığı merkezleri hafta sonu olan cumartesi ve pazar günleri hizmet vermez. Kurum bu 2 gün boyunca kapalı olur.

Sağlık ocağı kaçta kapanıyor?

Her vatandaşın randevu sistemi ile uygun gün ve saatte randevu aldıktan sonra aile sağlığı merkezlerine giderek bağlı olduğu aile hekiminde muayene olma hakkı bulunur. Hekim uygun gördüğü şekilde tedavi de uygulayabilir ya da hastayı rahatsızlığına ve şikâyetlerine göre ilgili farklı bir bölüme yönlendirebilir.

Sağlık ocakları hafta içi her gün 08:00 itibarıyla açılır. Hasta kabulü başlar ve 17:00’ye kadar devam eder. Öğle arası 1 saatlik mola vardır ve bu mola bazı illerde 12:00, bazı illerde ya da ilçelerde ise 12:30 olarak belirlenmiştir. Randevu saatleri de buna göre ayarlanır. Öğle molası 12:00’de başlarsa 13:00’de sona erer, 12:30’da başlarsa 13:30’da sağlık ocağı yeniden hasta kabul etmeye başlar.





