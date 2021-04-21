Sağlık sistemi çöktü, Hindistan'da rakamlar şüphe uyandırdı

Her gün 200 binin üzerinde vaka açıklayan Hindistan çareyi ölen insanların bedenlerinin yakıldığı krematoryumları 24 saat boyunca çalıştırmakta buldu.

29 milyon nüfuslu Delhi'deki bir krematoryumdan gelen kareler ülkedeki kovid-19 krizinin boyutlarını gözler önüne serdi.

Ülkedeki ölü sayıları da şüphe uyandırmaya başladı. Resmi olarak, yaklaşık toplamda 180 bin kişi, sadece bu ay ise 15 bin kişi koronavirüsten öldü. Ancak bazıları gerçek sayının daha yüksek olabileceğine inanıyor.

Ülkede görülen yeni varyant sonrası sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği açıklanırken, uzmanlar bu varyantların aşıları etkisiz hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

GENÇ NÜFUSTA VAKALAR ARTTI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, özellikle genç nüfusta ciddi bir vaka artışı görülüyor. Bunun sorumlusu olarak da yeni varyant gösteriliyor.

B.1.617 varyantının daha kolay yayıldığına ve diğer türlerden potansiyel olarak daha ölümcül olabileceğine inanılıyor.

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede uygulanan aşı sayısı 127 milyonu geçti. Ancak hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülen Hindistan'daki birçok eyalette, aşı sıkıntısı yaşanıyor.