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Sağlık sistemi çöktü, Hindistan'da rakamlar şüphe uyandırdı

21.04.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da artan vaka sayıları sonrası krematoryumlar günün her saati çalışmaya başladı. Ülkede Kovid ölümleri ile ilgili yapılan resmi açıklamalar da şüphe uyandırmaya başladı.

Sağlık sistemi çöktü, Hindistan'da rakamlar şüphe uyandırdı

Her gün 200 binin üzerinde vaka açıklayan Hindistan çareyi ölen insanların bedenlerinin yakıldığı krematoryumları 24 saat boyunca çalıştırmakta buldu.

29 milyon nüfuslu Delhi'deki bir krematoryumdan gelen kareler ülkedeki kovid-19 krizinin boyutlarını gözler önüne serdi.

Ülkedeki ölü sayıları da şüphe uyandırmaya başladı. Resmi olarak, yaklaşık toplamda 180 bin kişi, sadece bu ay ise 15 bin kişi koronavirüsten öldü. Ancak bazıları gerçek sayının daha yüksek olabileceğine inanıyor.

Ülkede görülen yeni varyant sonrası sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği açıklanırken, uzmanlar bu varyantların aşıları etkisiz hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

GENÇ NÜFUSTA VAKALAR ARTTI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, özellikle genç nüfusta ciddi bir vaka artışı görülüyor. Bunun sorumlusu olarak da yeni varyant gösteriliyor.

B.1.617 varyantının daha kolay yayıldığına ve diğer türlerden potansiyel olarak daha ölümcül olabileceğine inanılıyor.

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede uygulanan aşı sayısı 127 milyonu geçti. Ancak hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülen Hindistan'daki birçok eyalette, aşı sıkıntısı yaşanıyor.

Hindistan'da 16 Ocak'ta başlatılan aşılama kampanyası, ilk olarak sağlık personeli gibi salgınla mücadelede ön cephede çalışanları kapsarken daha sonra 45 yaşın üstündekileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

3. ÜLKE OLDU

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

2 Nisan'dan bu yana "günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke" konumundaki Hindistan'da, bugüne dek 15 milyonun üzerinde vaka tespit edildi.

180 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı 13 milyonu geçti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Hindistan

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