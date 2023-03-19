HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etmişti! Eski Adıyaman Valisi Çuhadar'dan 'deprem' şiiri: Yıkımın sembolü haline gelen saat kulesine göndermesi dikkat çekti

Sağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etmişti! Eski Adıyaman Valisi Çuhadar'dan 'deprem' şiiri: Yıkımın sembolü haline gelen saat kulesine göndermesi dikkat çekti

19.03.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahmut Çuhadar, 10 Mart'ta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Adıyaman Valiliğinden istifa etmişti. Adıyaman, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra en çok yıkımın yaşandığı illerden biri olarak öne çıkarken Çuhadar bugün depremle ilgili kaleme aldığı şiirini paylaştı. Çuhadar'ın şiirinde, depremde hasar görüp saat 04.17'de takılı kalan saat kulesiyle ilgili dizesi dikkat çekti.

Sağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etmişti! Eski Adıyaman Valisi Çuhadar'dan 'deprem' şiiri: Yıkımın sembolü haline gelen saat kulesine göndermesi dikkat çekti

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar, 'Adıyaman Depremi' isimli şiir yazarak, felakette hissettiklerini kaleme aldı.

Mahmut Çuhadar, 2020 yılı haziran ayında vali olarak atandığı Adıyaman'daki görevinden 10 Mart'ta istifa ederek ayrılmıştı. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Çuhadar istifasını, "Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" sözleriyle duyurmuştu.

'ADIYAMAN DEPREMİ' ADLI ŞİİRİNİ PAYLAŞTI

Görevi bırakan Mahmut Çuhadar, bugün sosyal medya hesabından depremde yaşadığı hisleri kaleme aldığı bir şiir paylaştı. Bir daha afet yaşanmaması temennisinde bulunan Mahmut Çuhadar'ın 'Adıyaman Depremi' adını verdiği şiiri şöyle:

"Kara gece saat dört onyediydi
Bu vuran suskun arzın hiddetiydi
Ölüm yakın belli hüküm katiydi
Karanlıkta solup gitti ağıtlar

Bu uğultu dünyaya ait değil
Sanki Sur’a üflemişti İsrafil
Göçüklerden can derledi Azrail
Nur gölünde yüzüp gitti şehitler

Babalar ev halkına etten duvardı
Analar kundakta yavrusun sardı
Sıcak evler o an birer mezardı
Kam almadan göçüp gitti yiğitler

Viran oldu Adıyaman depremde
Taze güller soldu arka bahçemde
Yanardağlar lav püskürttü çevremde
Enkazlarla göçüp gitti ahitler

Zelzelede saat durdu meydanda
Zaman dondu o an Adıyaman’da
Feryat figan arşa çıktı her yanda
Yürekleri delip gitti beyitler

5369496

Yıkanmadan uğurlandı mevtalar
Olanlara kifayetsiz güfteler
Çaresizce aktı günler haftalar
Yazılmadan uçup gitti kağıtlar

Zaman doldu fayları kırdı toprak
Bu devranı döndüren Cenab-ı Hak
İdrak eyle dünya kısa bir durak
Bu hiçliğe bakıp gitti meyyitler

Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı
Payımıza düştü haysiyet avı
Dört bucağı gezdi iftira devi
Arkasını dönüp gitti şahitler."

Her yer yıkıldı, o ayakta kaldı... O da deprem saatinde takılı kaldı Her yer yıkıldı, o ayakta kaldı... O da deprem saatinde takılı kaldı
Adıyaman Valisi Çuhadar görevini bıraktı! Sosyal medyadan duyurdu Adıyaman Valisi Çuhadar görevini bıraktı! Sosyal medyadan duyurdu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Son 30 yıl' detayı! Valilikten sel açıklaması'Son 30 yıl' detayı! Valilikten sel açıklaması
'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması
7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman istifa mahmut çuhadar şiir

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

Depreme canlı yayında yakalandılar

Depreme canlı yayında yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.