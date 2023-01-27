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  4. Sağlıklı diyerek yiyoruz ama yanlış tüketimi ölümcül olabiliyor! Resmen zehre dönüşüyor

Sağlıklı diyerek yiyoruz ama yanlış tüketimi ölümcül olabiliyor! Resmen zehre dönüşüyor

27.01.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir eksikliği halsizlik, dikkat dağınıklığı, geçmeyen yorgunluk ve baş ağrısı gibi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Uzmanlar demir eksikliğini gidermek için tüketilen gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Demir oranı yüksek gıdalar sağlığımız için fayda sağlasa da bu gıdaların yanlış tüketimi büyük riskler oluşturabiliyor.

Sağlıklı diyerek yiyoruz ama yanlış tüketimi ölümcül olabiliyor! Resmen zehre dönüşüyor

Demir vücudumuz için gereklidir, ancak diğer birçok mineral gibi büyük miktarlarda zararlı olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Demir zehirlenmesi karaciğer, kalp kası, damar sistemi ve beyinde hasara neden olabiliyor. Demir oranı en yüksek gıdalar denildiğinde akla ilk gelenler kırmızı et ve ıspanak oluyor. Bu gıdaları tüketirken demir takviyesi riskine dikkat etmek ve ıspanak zehirlenmeleri hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Demir içeren gıdalarla birlikte C vitamini almayarak, aşırı dozda demire bağlı sağlık sorunları riski azaltılabilir.

ISPANAK ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR?

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Toprakta yetişen bu bitki, doğru şekilde tüketilmediğinde sağlık için olumsuz durumlara yol açabilir. Örneğin; ıspanak iyi bir şekilde yıkanmadan tüketildiğinde, bazı durumlarda bitkinin yapraklarında bulunabilen, su veya topraktan bulaşabilen Escherichia coli (E.coli) adı verilen bakteri insan sindirim sistemine girerek bulantı, kusma ve birtakım bağırsak sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, ıspanak ve diğer tüm yeşil yapraklı sebzeleri tüketmeden önce iyice yıkamanız önerilir. Ispanak sadece iyi yıkanmadığında değil; doğru koşullarda saklanmadığında ve kısa sürede tüketilmediğinde de insan sağlığını tehdit ederek besin zehirlenmesine yol açabilir.

İKİ KEREDEN FAZLA ISITMAYIN

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Ispanağın içerisinde bulunan nitrat; nitrojenin katılaşmasıyla doğal olarak oluşan ve suda eriyen bir bileşendir. Bu bileşen, ıspanak yemeği iki kereden fazla ısıtıldığında nitrite dönüşür. Nitrit ise besin zehirlenmesine neden olabilecek bir bileşendir. Bu nedenle, ıspanak yemeğinin yapıldıktan sonra en fazla iki gün buzdolabında saklanması ve iki kereden fazla ısıtılmaması önerilir.Ispanak zehirlenmesinin diğer bir nedeni de içerisinde bulunan histaminin, histamin duyarlılığı bulunan kişilerde yol açabileceği zehirlenme bulgularıdır.

ISPANAK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

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  • Mide krampları
  • Bulantı
  • Kusma
  • Baş ağrısı
  • İshal (bazı durumlarda kanlı ishal)
  • Ateş
  • Bulanık görme
  • Halsizlik

ISPANAK TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

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  • Ispanaklara dokunmadan önce ellerinizi 20 saniye boyunca yıkayın.
  • Ispanağın çürük ya da küflü gibi görünen hasarlı yapraklarını kesin.
  • Ispanağın içinde bulunabilecek yabani otların temizleyin.
  • Ispanağı bir miktar sirkeli su içerisine koyarak bekletin. Eğer hemen tüketmeyeceksiniz, buzdolabına koyarken iyice kuruduğundan emin olun.
  • Ispanak yemeğini yaz ve ilkbahar aylarında bir saatten fazla, sonbahar ve kış aylarında ise iki saatten fazla dışarıda tutmayın ve tükettikten sonra hemen buzdolabına kaldırın.
  • Ispanak yemeğini mümkün olduğunca hızlı tüketmeye özen gösterin, ıspanak yemeğinin iki günden fazla buzdolabında saklanması besin zehirlenmesine yol açabilir. Tekrarlayan ısıtma işleminin de yapılmaması gerekmektedir.
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