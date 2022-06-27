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Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

24.06.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan, hem şık hem fazla ısıdan koruyan ürünlerden biri: hasır şapkalar! 2022 yılının plaj ve şehir modasını konuşmaya hasır şapkalardan başlayabiliriz. Sizler için klasik modelden kasket şeklindeki şapkalara kadar bulabileceğiniz birçok hasır şapka modelini listeledik. Fotoğraflarınıza estetik bir duruş katmasının yanı sıra güneşin ve sahilin tadını çıkarmanızı sağlayan hasır şapkaları incelemeye ne dersiniz?

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

İlkbahardan başlayıp yaza kadar olan sezonun gözdesi ve vazgeçilmezi olan şapkalar, bu sene yeni modelleri ve farklı tasarımları ile göz dolduruyor. Tatillerin ve plajların demirbaşı olan hasır şapkalar, şehirlerde ve günlük yaşamda çok fonksiyonlu olarak kullanılıyor. Tarz ve şık görünmek için tarzınıza ve zevkinize göre istediğiniz hasır şapka modelini seçerek siz de stilinizi konuşturabilirsiniz. Gelin, şık ve cool kombinler yapmanızı sağlayan en popüler hasır şapka modellerine birlikte göz atalım.

1. BESPORTBLE El Yapımı Dokuma Hasır Şapka ile yaza hazırlanın

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

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Yaz mevsiminin gözdesi olan hasır şapkalar, trend parçalardan biri olma özelliğini hız kesmeden devam ettiriyor. Özel olarak üretilen BESPORTBLE El Yapımı Dokuma Hasır Şapka, uzun ömürlü kullanım sunuyor. Kaliteli malzeme kullanılarak hazırlanan ürün, zarif dizaynı ve işçiliği ile yumuşak bir his bırakıyor. Kolayca temizlenen şapka, tasarımındaki desenli şerit ile dikkat çekiyor. Keten elbise ve şortlarınızla şehirde kullanabileceğiniz ürünü, plajda mayo ve bikinilerinizle rahatça tamamlayabilirsiniz. Yaz aylarının sıcağından koruyan ve tarzınızı bozmadan şıklığınızı tamamlayacağınız bu ürünle modayı yakalamaya ne dersiniz?

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2. Safvan Hasır Fötr Şapka ile plajları şenlendirin

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Plajların ve modanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan hasır şapkanın en iyisi, başınızı çepeçevre saran geniş tasarımlı modeller oluyor. Kaliteli malzemeden üretilen Safvan Hasır Fötr Şapka, dayanıklılığı ile tercih ediliyor. 45-46 cm şapka ve 19-20 cm kafa çapına sahip ürün ile hem yüzünüzü güneşten koruyabilir hem saçlarınızın uçmasını engelleyebilirsiniz. Geniş kesimli hasır şapka, uç kısmındaki turuncu renkli şerit ile minimal bir tarza sahip. Bej renkli ürünü gündelik yaşamınızda veya plajda giydiğiniz çoğu renk ile kolayca kombinleyebilir, şıklığınızı konuşturabilirsiniz.

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3. Abaodam Katlanır Güneş Şapkası ile her zaman tarz görünün

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Abaodam Katlanır Güneş Şapkası, kasket ve hasır birleşimi dizaynı ile göz dolduruyor. At kuyruğu saç modeliyle rahat kullanım vadeden model sayesinde yüzünüz ile gözlerinizi güneş ışınlarına karşı koruyabilirsiniz. Dayanıklı ve sağlam hasırdan üretilen el yapımı ürün, üst kısmının açık olarak tasarlanması ile saçlarınızın nefes almasını sağlar. Genelde alnı ve yüzü korumaya yönelik hazırlanan ve genelde tenisçilerin taktığı şapkalardan ilham alınarak üretilen model; plajdayken, tenis oynarken, bisiklet sürerken veya yüzerken rahat ve konforlu bir şekilde kullanılır. Bir yandan güneşten korunurken aynı zamanda tarzınıza şıklık katan bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

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4. Beyazın şıklığını sevenlere: Hat Factory Hasır Gondol Şapka

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Farklı kenarlar veya etrafına geçirilmiş kurdelelerle tasarlanan hasır şapkalar, bu senenin trendleri arasında bulunmaya devam ediyor. Hat Factory Hasır Gondol Şapka, 55-59 santim arası tüm baş ölçülerine uygun bir model. İç kısmından kolay şekilde ayarı yapılan hasır şapka, başınızı kaşındırmayan rahat bir kullanım sunuyor. Beyaz renkli ürün, düz renkler veya şık kombinlerinizi iddialı ve sade bir şekilde tamamlamanızı sağlıyor. Güneşi yansıtma özelliği olan model ile plajda başınıza güneş geçmeden saatlerce oturabilir ve tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Klasiklere yeni bir soluk getiren renkli hasır şapkalar ile tarzınızı konuşturmak istiyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

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5. DERUKK-TTY Şerit Yaylı Hasır Şapka ile şıklığınıza şıklık katın

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Siyah ile hasır şapkanın uyumunu seven biriyseniz sırada tam size göre bir ürün önerimiz var: DERUKK-TTY Şerit Yaylı Hasır Şapka. Ürün, kaliteli ve dayanıklı yapısı ile dikkat çekiyor. Piyasaya göre pek uygun fiyatlı olmasa da şapka, verilen paranın hakkını sonuna kadar karşılamayı vadediyor. Kaliteli hasır malzemeyle üretilen model, yuvarlak kesimi ile herkese uyum sağlayacak bir tasarıma sahip. Üründe kullanılan siyah şeritler, hasır görünümle şık bir hava yakalarken şapkanın her kombine eşlik edebilecek bir tasarımı olmasını sağlıyor. Şapkanın ortasında bulunan M harfi, minimal bir dokunuş katıyor.

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6. Vahşi Batı tarzını sevenlere: Black Jungle Hasır Şapka Bondi Doğal Vahşi Batı Şapkası

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

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Black Jungle Hasır Şapka Bondi Doğal Vahşi Batı Şapkası, 7-8 santimlik geniş kenarları ve sık örgü yapısı ile güneş ışınlarına karşı yoğun koruma sağlar. Havalandırma delikleri bulunan ürün, kafa içi bandı sayesinde baş ölçünüze göre kolayca ayarlanabilir. Vahşi Batı'nın kovboylarından ilham alınarak ahşap boncuk detayları ile üretilir. Country tarza sahip kombinlerinize son derece uyumlu olan model, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Siz de Vahşi Batı'nın havasını üzerinizde taşımak isterseniz bu ürüne şans verebilirsiniz.

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7. Ece Sükan X Koton Deri Detaylı Hasır Şapka ile cool görünün

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Özel koleksiyonlara ve tasarımlara ilham olan hasır, şimdi de Ece Sükan'ın Koton ile oluşturduğu plaj ve şehir modası için tasarladığı ürünler ile karşımıza çıkıyor. Hem plaj hem şehir için giyilebilen kıyafetler tasarlayan Ece Sükan, bu senenin gözdesi olan hasır şapkalara yeni bir soluk getirerek kasket biçimli bir model dizayn ediyor. Özellikle bej ve kahve tonları ile kombinleyebileceğiniz Ece Sükan X Koton Deri Detaylı Hasır Şapka ile görünümünüze farklılık katabilirsiniz. Dolabınıza özel tasarım hasır şapka eklemek isterseniz bu ürünü inceleyip sepetinize eklemenizi öneririz.

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8. Klasik ve sevimli: WINOMO Geniş Kenarlı Hasır Dokuma Şapka

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Klasik ve sevimli görünümlerden hoşlanıyorsanız WINOMO Geniş Kenarlı Hasır Dokuma Şapka'yı alarak kendinize büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Antistatik özelliğe sahip ürün, geniş kenarlı tasarımı ile dikkat çeker. Modelde kullanılan beyaz kurdele; sadece şapkanın düşmesini önlemez, aynı zamanda oldukça şık görünüm sunar. Farklı kafa şekilleri ve ebatlara göre ayarlanabilen ürünün kurdelesini, ister bağlayarak ister açık bırakarak ya da şapkanın içinde muhafaza ederek kullanabilirsiniz. "Uçmadan başımda durabilen bir hasır şapkam olsun." diyenler için biçilmiş kaftan olan bu ürünü yanınızdan ayırmak istemeyeceğinize eminiz.

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9. Bohem görünüm sevenlere: Meynidesign Makrome Hasır Şapka

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Son zamanlarda bohem tarzıyla göz dolduran makrome ürünler, hasırla birleşince âdeta görsel şölen yaratıyor. Meynidesign Makrome Hasır Şapka, pamuklu iple elde örülen makromeler ile hasır şapkanın birleşmesiyle oluşuyor. Böylece ortaya çıkan ürün, bohem tarzı kombinlerinize taşımanıza olanak tanıyor. Hasır şapkaya yeni bir soluk getiren makrome detaylar, özel olarak elde hazırlanarak üretiliyor. Basic tişört ve kot şortlar ile mükemmel şekilde uyum sağlayan model, plajda giydiğiniz mayo veya bikinilerle şıklığınıza şıklık katıyor. Bohem tarzdan hoşlanan biriyseniz gardırobunuzda bu ürüne yer açmaya ne dersiniz?

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10. Sade ve şık: SYAYA Katlanabilir Hasır Güneş Siperliği

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Vizör tarzda tasarlanan ve yetişkinlere uygun SYAYA Katlanabilir Hasır Güneş Siperliği ile gündelik yaşamdaki tarzınızı plajda da yansıtabilirsiniz. Standart beden olarak üretilen ürün, balıkçılar için özel olarak dizayn edilen şapkalardan ilham alınarak tasarlanıyor. Başı saran ve tenis şapkalarını andıran şapkanın arka kısmına eklenen fiyonk detayı, görünümüne bambaşka bir hava katıyor. Hasırın en şık halini gözler önüne seren model ile yaptığınız kombinlere çevrenizdekilerin hayran kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu sezonun favorisi olacak kahverengi şapkayı bir an önce plaj koleksiyonunuza eklemenizi öneririz.

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