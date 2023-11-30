Sahte doktorlardan sonra şimdi de dolandırıcı psikolog... 'Milletvekili tanıdıklarım var' diye kandırıp sırra kadem bastı

Bir psikolog, kızını tedavi için getiren adamı 'Sana devlet dairesinde iş ayarlayayım, memur ol' yalanıyla kandırdı. Evrak masrafı adı altında adamın bütün parasını alıp ortadan kayboldu.

"MİLLETVEKİLİ TANIDIKLARIM VAR"

Psikoloğa gitti, iş bulma vaadiyle dolandırıldı. Başın gelene kendi de şaştı, kaldı. Coşkun Salı isimli bir vatandaş, geçtiğimiz hafta kızını bir psikoloğa götürdü. Ancak iddiaya göre seanslar devam ederken o psikolog, Salı'ya iş teklifinde bulundu. Memur yapma vaadinde bulunan psikolog, kendisinin milletvekili tanıdıkları olduğunu ifade etti. Psikolog evrak masrafı adı altında Salı'dan defalarca para istedi.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

O psikolog para istemeye devam edince Salı durumdan şüphelendi. Salı, psikoloğun diğer hastalarına ulaşmaya başladı. İşte gerçekte o zaman ortaya çıktı. Diğer hastalarla aynı durumu paylaştığı öğrenen Salı, "Ben şoka girdim" dedi.

"ONA GİDEN TÜM HASTALARA AYNI ŞEYİ YAPMIŞ"

Yaşadıklarını anlatan Salı şunları ifade etti:

"Bir doktorun dolandırıcı olması beni şaşırttı. Bir doktora güvenmeyeceksek kime güvenelim? Toplam 24 bin 800 TL para verdim. Profesyonel bir dolandırıcı. Kızımı iki seans götürdüm ondan sonra 'Seni devlet dairesine koyacağım' diye bir vaatte bulundu. Milletvekili tanıdıklarının olduğunu söyledi. 17 bin 800 TL banka ile yolladım, 7 bin de elden verdim. '4 tane Ankara'dan müdür geldi, sizi işe sokacağım müdür geldi' dedi, yemeğe götüreceğini söyleyerek benden para istedi. O zaman şüphelendim. Ona giden tüm hastalara aynı şeyi yapmış. Ben şoka girdim. 200 bin, 30 bin TL kaptıran var."

SIRRA KADEM BASTI

Show Haber'in haberine göre dolandırılan Salı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Psikolog ise adeta o günden sonra sırra kadem bastı. Çatalca'da 3 gün çalıştığı kurumdan izin aldığı ortaya çıktı.





