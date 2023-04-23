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Sakın bu şekilde uyumayın! İdrar ve solunum yolları için büyük risk oluşturuyor

23.04.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku vücudumuzun en temel ihtiyaçları arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalarda az ve fazla uykunun kalp krizi, felç riskini artırdığı öğrenildi. Sağlık için uykunun süresinin düzenlenmesinin yanı sıra nasıl uyuduğumuzda önem taşıyor. Uzmanlar toplumda birçok kişinin uyku sırasında yaptığı bir hatayı paylaşarak bu hatanın meydana getirdiği hastalıkları sıraladı.

Sakın bu şekilde uyumayın! İdrar ve solunum yolları için büyük risk oluşturuyor

Uyku sırasında daha güvenli hissetmek ve ayaklarını sıcak tutmak isteyen birçok kişi geceleri çorapla yatıyor. Çorapla uyumak zararlı mı sorusu yıllardır akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Bu konuda yapılan araştırmalar çorapla uyuyan kişilerin üzülmesine neden oldu. Araştırma sonucuna göre çoraplarda bulunan bakteriler dışkı bakterileri kadar fazla. Bu bakterilerin yol açtığı hastalıklar oldukça tehlikeli olabiliyor.

FARKLI ÇORAPLAR ANALİZ EDİLDİ

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MattressNextDay tarafından yapılan yeni bir sürüntü çalışması, kirli çoraplarla yatmanın çarşaflarınızı ve vücudunuzu bakterilere maruz bırakabileceğini buldu. Analiz, sabah 7'den akşam 11'e kadar giyilen farklı insanların çoraplarını aldı. Her kişi ayakkabı giyerken, egzersiz yaparken ve olağan günlük aktivitelerine devam ederken aynı çorapları giydi.

SOLUNUM VE İDRAR YOLLARINI TEHLİKEYE ATABİLİYOR

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Bu bezleri analiz ettikten sonra, araştırmacılar çorapların yarısının hamamböceklerinde ve dışkıda yaygın olarak bulunan aynı bakterileri içerdiğini buldular. Pseudomonas aeruginosa olarak bilinen bu bakteriler solunum yollarınızı ve idrar yollarınızı enfekte edebiliyor.

BU KİŞİLER RİSK ALTINDA

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Dr. Deborah Lee, bu mikroorganizmaların esas olarak altta yatan sağlık sorunları olanlar için tehlikeli olduğunu açıkladı. "Pseudomonas enfeksiyonu sadece şeker hastaları, kistik fibroz, yanıklar, kanser, organ nakli alıcıları ve yeni doğan bebekler gibi bağışıklığı baskılanmış kişiler için bir tehdit oluşturuyor. Nüfusun savunmasız olan bu bölümünü korumak için psödomonas seviyelerini kontrol altında tutmamız gerekiyor."

HER GÜN YIKAMALISINIZ

Pseudomonas, yatağınızı onlar için ideal kılan nemli ve nemli bir ortamda gelişir. Dr. Lee şunları söyledi: "Geceleri sıcak yatakta terliyorsunuz. Bu yüzden burası psödomonas, staphylococcus aureus ve E.coli gibi patojenler için ideal bir üreme alanı haline geliyor. Yatakta çorap giymeyi tercih ediyorsanız, temiz pijama ve temiz yatak çorabı ile yatağa girmenizi tavsiye ederim." Uzman, tene yakın giyilen kıyafetlerinizi her gün yıkamanızı tavsiye etti.

DAHA FAZLA UYUMAYI SAĞLIYOR

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Dr Lee şunları ekledi: "Uykuya dalmadan önce çekirdek vücut sıcaklığınız düşer. Elleri ve ayakları soğuk olan kişilerin uykuya dalması daha uzun sürer. Çorap giyerek ayaklarınızı ısıtıyorsunuz, kanın cilde akmasına ve kan damarlarının ısıyı dağıtmak için genişlemesine neden oluyorsunuz. Bir grup genç erkek üzerinde yapılan bir uyku çalışmasında yatakta çorap giyenlerin 7,5 dakika daha hızlı uykuya daldıkları, 32 dakika daha uzun uyudukları ve geceleri 7,5 kat daha az uyandıkları görüldü."


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