HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sakın kaşınmayı önemsiz görmeyin! Basit sanılan kaşıntı en ölümcül kanserin belirtisi

Sakın kaşınmayı önemsiz görmeyin! Basit sanılan kaşıntı en ölümcül kanserin belirtisi

23.12.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutta görülen basit değişimlere genellikle önem verilmiyor. Ancak basit sanılan bazı değişimler sağlık için büyük uyarı işareti verebiliyor. Kaşıntı ve sarılık yaşayan bir adam gittiği doktorda en ölümcül kanser türüne yakalandığını öğrendi. Uzmanlar belirtiler hakkında uyarılarda bulundu.

Sakın kaşınmayı önemsiz görmeyin! Basit sanılan kaşıntı en ölümcül kanserin belirtisi

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında üst sırada yer almaktadır. Kanserin çeşidine göre tehlikesi de değişim göstermektedir. Pankreas kanseri, tüm yaygın kanserler arasında en düşük sağ kalıma sahiptir ve beş yıllık sağkalım yüzde yediden azdır. Bu kısmen, ölümcül durumun semptom göstermeye isteksiz olmasından kaynaklanmaktadır. Hastalar hiç semptom yaşamayabilir veya belirtileri tespit etmek zor olabilir. 63 yaşında pankreas kanseri teşhisi konan Michael'da bu durumu yaşayan hastalar arasında bulunuyor.

"VÜCUDUMUN HER YERİNDE KAŞINTI YAŞADIM"

Ekran görüntüsü 2022-12-23 113709

Michael, yaptığı açıklamada “Yolculuğum, olağan belirti veya semptomların hiçbiriyle başlamadı. 2016 yazında, işten tamamen emekli olmaya ve 46 yaşındaki sevgili karım Cathy ile İngiltere'nin ve dünyanın henüz görmediğimiz bölgelerini keşfederek zaman geçirmeye karar verdim. Eylül ayında kısa bir tatilden döndük. Birkaç hafta içinde, vücudumun her yerinde çok kötü bir kaşıntı yaşadım." Michael, sürekli kaşıntıyı bir böcek tarafından ısırıldığınızda olduğu gibi tanımladı.

"UYUMAK NEREDEYSE İMKANSIZDI"

Ekran görüntüsü 2022-12-23 113420

Bu "kötü" kaşıntı gittikçe kötüleşiyor, başından ayak tabanlarına kadar tüm vücudunu ele geçiriyordu. Şöyle dedi: “ Uyumak neredeyse imkansızdı ve neredeyse tamamen yorgunluktan uyuyakalıyordum. Cildim ısındıkça kaşıntı daha da kötüleşti.”
Sonunda, Michael'ın derisi de sarardı ve bu da doktorların ona sarılık teşhisi koymasına neden oldu. Pankreas kanserinin ana belirtilerinden biri olarak kabul edilen sarılık, cildiniz veya gözlerinizin beyazları sarardığında ortaya çıkar.

GERÇEKLER BİYOPSİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI

Ekran görüntüsü 2022-12-23 113533

Sarılık ayrıca Michael'ın durumunda olduğu gibi kaşıntılı cildi ve normalden daha koyu idrar ve daha soluk dışkıyı tetikleyebilir. Michael'ın doktorları ona sarılık teşhisi koyarken, gerçek neden daha sonra ortaya çıktı. Bir biyopsi sayesinde Micheal'a pankreas kanseri teşhisi kondu. Daha sonra, doktorların midesinin büyük bir kısmı ve pankreasının yüzde 30'u da dahil olmak üzere sindirim sistemi ile birlikte tümörü çıkardığı bir ameliyat geçirdi.

"KORKULUĞA BENZİYORDUM"

Daha sonra, doktorların midesinin büyük bir kısmı ve pankreasının yüzde 30'u da dahil olmak üzere sindirim sistemi ile birlikte tümörü çıkardığı bir ameliyat geçirdi. Bu prosedürden zor bir şekilde kurtulduktan sonra, Michael kemoterapiye başladı.
Yan etkiler hakkında şunları söyledi: "Altı aylık kemoterapinin sonunda, çok bol giysiler ve açık parmaklı sandaletler, ince telli saçlar ve pullu, dökülen deriyle bir korkuluğa benziyordum. Güzel bir manzara değil. Ancak inanılmaz eşim Cathy'nin sarsılmaz yardımıyla yine üstesinden geldim."

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ

Ekran görüntüsü 2022-12-23 113618

  • Sarılık
  • İştah kaybı veya denemeden kilo verme
  • Yorgun hissetmek veya hiç enerjiye sahip olmamak
  • Yüksek sıcaklık veya sıcak veya titreme hissi
  • İshal veya kabızlık veya dışkınızdaki diğer değişiklikler
  • Karnınızın üst kısmında ve sırtınızda ağrı, yemek yerken veya uzanırken daha kötü hissedebilir ve öne doğru eğildiğinizde daha iyi hissedebilirsiniz.
  • Şişkinlik hissi gibi hazımsızlık belirtileri.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3D yazıcıyla göz dokusu "yazdırdılar"3D yazıcıyla göz dokusu "yazdırdılar"
Atilla Önder, İspanya'da yakalandı... Türkiye'ye getirildiAtilla Önder, İspanya'da yakalandı... Türkiye'ye getirildi
Sahte doktor skandalında yeni detaylar!Sahte doktor skandalında yeni detaylar!
Anahtar Kelimeler:
kanser biyopsi kaşıntı belirti ölüm pankreas kanseri pankreas kanseri belirtileri tehlike

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Asansörde dehşeti yaşadı! 'Üstümü açmaya, parçalamaya başladı

Asansörde dehşeti yaşadı! 'Üstümü açmaya, parçalamaya başladı

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.