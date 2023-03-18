Sakın önemsiz görmeyin! Diş eti kanaması riskli hastalık hakkında uyarı veriyor

Diş eti kanamaları toplumda en sık görülen diş problemleri arasında yer alıyor. Birçok kişi ağrısız diş eti kanamalarının büyük sorun yaratmadığını düşünerek doktora gitmiyor. Ancak diş eti kanamaları riskli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Kan şekeri yükselmesinin diş eti kanamalarına sebep olduğu biliniyor.

Yüksek kan şekerinin uyarı işaretlerinden bazıları diş eti kanaması, artmış amputasyon riski ve göz hastalığıdır. Diş eti hastalığına gelince, Diabetes UK, diyabetli kişilerin periodontal hastalık gibi diş problemleri geliştirme riski altında olduğunu söylüyor.

AĞIZ KOKUSUNA SEBEP OLABİLİR

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS), kanayan diş etlerini "şişmiş, kırmızı ve ağrılı" diş etlerini içerebilen diş eti hastalığının bir belirtisi olarak tanımlıyor. Diş eti hastalığı ayrıca ağız kokusuna, ağızda kötü bir tada veya sallanan dişlere neden olabilir.

DİŞ KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Diabetes UK, diş eti hastalığına, toksinlerin diş etlerini alevlendirmesine neden olan ve diş eti iltihabı olarak bilinen plaktaki bir grup bakterinin neden olduğunu açıklıyor. Bu durum zamanla diş çevresinde kemik kaybına ve diş eti çekilmesine neden olabilir. Bu daha sonra periodontitis olarak bilinen diş kaybına yol açabilir.

"DİŞ ETİ KANAMASI NORMAL DEĞİLDİR"

Diabetes UK, "Dişlerinizi fırçaladığınızda diş etlerinin kanaması asla normal değildir ve bir diş hekimine görünmelisiniz" dedi . Bir kişi diş eti hastalığını kontrol edebiliyorsa, kan şekeri kontrol yönetimini iyileştirme şansı artacaktır. Tip 2 diyabetiniz olduğunda diş eti kanaması tek belirti değildir ama bu durum daha ciddi sonuçlara yol açabilir.

UZUVLARIN KESİLME RİSKİ ÇOK DAHA FAZLA

NHS, diyabeti olan kişilerin, durumu olmayan diğer insanlara göre 15 kat daha fazla amputasyon geçirme olasılığının olduğunu bildirmektedir. Diabetes UK'ye göre, iyileşmeyen ülserler ve ayak enfeksiyonları, diyabetle ilişkili amputasyonların önde gelen nedenleridir. "Diyabetik ayak ülserleri, ampütasyonların yüzde 80'inden fazlasından önce gelir"

TEDAVİ EDİLMEZSE KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR

Tip 2 diyabetin bir başka komplikasyonu da göz hastalığı olarak bilinen diyabetik retinopatidir. Teşhis edilmezse ve tedavi edilmezse, bu durum birkaç yıl sonra körlüğe yol açabilir. Bu nedenle şeker hastalarının sağlıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde, durumun kötüleşmesi önlenebilir.

YÜKSEK KAN ŞEKERİNİN YOL AÇTIĞI SAĞLIK SORUNLARI

Kontrolsüz kan şekeri seviyeleri sadece diş eti hastalığı, amputasyon ve göz hastalığı değil, çeşitli sonuçlara neden olabilir. NHS, tip 2 diyabetin aşağıdaki gibi diğer koşullara yol açabileceğini söylüyor: