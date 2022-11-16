Sakın önemsiz görmeyin! Her şey üşümeyle başladı... Kanser olduğunu öğrendi

Her yıl milyonlarca insanın yaşamını mahveden kanser oldukça korkutucu olabiliyor. Kanserin önemsiz görülen çok çeşitli belirtileri olabiliyor. 43 yaşındaki Michael Miller, soğuk algınlığı belirtileriyle gittiği hastanede 4.evre kanser olduğunu öğrendi. Miller, her şeyin üşüme ile başladığı belirtti.

SIRT AĞRISINI GEÇİRMEK İÇİN MASÖRE GİTMİŞTİ

Miller, "Her şey ateş ve titreme ile başladı, ama her zaman geçti, bu yüzden görmezden geldim. Sonra sırtım ağrımaya başladı. Başlangıçta ağrıma yardımcı olacak bir masöre gittim. Ancak yaklaşık bir hafta sonra, sırt ağrım çok şiddetlendiği için oturma odasının zeminine yığıldım.” dedi. Miller, hemen acil servise kaldırıldı. Yapılan değerlendirmelere göre Miller'ın geniş bir omurga apsesi ve E. coli bakterisinin kaynağı gibi görünen bir pelvik apseye sahip olduğunu ortaya çıktı.

İLK GÖRENLER ÖLMEYE HAZIRLANAN BİRİNE BENZETTİ

Kolorektal Cerrahi Şefi Charles Friel, “İlk teşhis net değildi. Omurgasına yayılmış sepsisi olduğunu biliyorduk. Bu acil sorun haline geldi.” dedi. Dr. Frank Shen, "Onu ilk gördüğümde, ölmeye hazırlanan birine benziyordu. Vücudu şiddetli bir enfeksiyonla savaşmaya çalışıyordu. Aşırı derecede zayıftı ve esasen felç oluyordu. Tedavi olmazsa, bir sonraki olası adım ölüm olurdu. Onu ameliyata almaktan başka çarem yoktu."

ENFEKSİYON TÜM OMURGASINI SARMIŞTI

Doktor Shen devam etti: "Bay Miller'ın durumunda özellikle zorlu ve son derece sıra dışı olan şey, omurga enfeksiyonunun boyutuydu. "Normalde, bunun gibi enfeksiyonlar omurganın daha küçük bölümleriyle sınırlıdır. Bu gibi durumlarda kemiği ve bağları çıkarıp yerine çubuklar ve vidalar koyardık. Ancak bu vakada enfeksiyon, kafatasının tabanından kuyruk kemiğine kadar tüm omurgadaydı. Omuriliğin ve sinirlerin etrafına sarılmıştı, bu yüzden çubuklar ve vidalarla füzyon ve stabilizasyon ihtiyacını önlemek için mümkün olduğu kadar fazla bağ ve kemiği korumaya çalışırken enfeksiyonu cerrahi olarak boşaltmak zorunda kaldım."

BİR BUÇUK HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI

Sonuç olarak, Doktor Shen, sıkıştırmayı azaltmak ve yaygın enfeksiyonu sulamak için kafatasının tabanından kuyruk kemiğine kadar diğer tüm omurlardan kemik ve bağ kısımlarını çıkardığı atlanmış laminektomiler adı verilen teknik olarak daha zorlu bir prosedür gerçekleştirdi. Omurga ameliyatından sonra Miller hareket edemedi. "Yaklaşık bir buçuk hafta yoğun bakımda kaldım. Tamamen felç oldum” dedi.

ENFEKSİYONUN NEDENİNİN KANSER OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

"Uyanmak ve başkalarının beni beslemesine güvenmek büyük bir şoktu." Endoskopi ve BT görüntülemeyi içeren kapsamlı bir değerlendirme, Bay Miller'ın yaşamı tehdit eden omurilik enfeksiyonunun nedeninin kolorektal veya bağırsak kanseri olarak da bilinen perfore rektum kanseri olduğunu ortaya çıkardı. Tam kanser evrelemesi, karaciğer metastazı olan 4. evre rektum kanseri gösterdi.

NEREDEYSE TAMAMEN İYİLEŞTİ

Miller'ın ilk sunumundan yaklaşık 11 ay sonra, Doktor Friel ve hepatobiliyer cerrah Victor Zaydfudim, MD, rektal kanseri ve karaciğer metastazını çıkarmak için kombine bir prosedür gerçekleştirdi. Bay Miller yapılan tedavilerin ardından neredeyse tamamen iyileşti ve kanserin nüksettiğine dair bir kanıt yok.

