HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sakın önemsiz görmeyin! Tehlikeli hastalığın ilk belirtisi yıllar önce görülüyor

Sakın önemsiz görmeyin! Tehlikeli hastalığın ilk belirtisi yıllar önce görülüyor

27.01.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvalette alışkanlıklarında yaşanan değişimler genellikle yanlış beslenme, hareketsiz yaşam ve stresten kaynaklanıyor. Ancak bazı durumlar ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Yapılan araştırmalara Alzheimer hastalığının ilk belirtisi yıllar önce tuvalet alışkanlıklarındaki değişimlerle başlıyor.

Sakın önemsiz görmeyin! Tehlikeli hastalığın ilk belirtisi yıllar önce görülüyor

Alzheimer tüm yaşamı etkisi altına alan ve ilerledikçe temel ihtiyaçları giderirken bile zorluk yaşanmasına neden olan bir hastalık. Beyinsel fonksiyonlarda bozukluklara neden alzheimerı erken teşhis etmek hastalığın tedavisinde önemli rol oynuyor. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada tuvaletteyken görülen bir belirtinin alzheimer hastalığı ortaya çıkmadan önce uyarı verdiğini gösterdi.

ARAŞTIRMAYA BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Ekran görüntüsü 2023-01-27 163016

The Lancet tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma , Alzheimer hastalığının 10 erken uyarı belirtisini belirledi. Birleşik Krallık ve Fransa'daki 39.672 kişiden alınan tıbbi verileri kullanan araştırmacılar, durumun erken belirtilerini belirlemeye yardımcı olmak için teşhisten önceki 15 yıllık pencerede yaşanan semptomları gözden geçirdiler. Hastalar, Alzheimer teşhisi konmadan önceki yıllarda toplam 123 sağlık durumu sergilediler. Oradan, araştırmacılar en yaygın olarak nörodejeneratif durumla ilişkili 10 tanesini belirlediler.

KABIZLIK ÖNEMLİ BELİRTİLER ARASINDA YER ALIYOR

Ekran görüntüsü 2023-01-27 162723

Listedeki belki de en şaşırtıcı belirti kabızlıktı. Ekip, kabızlığın Alzheimer ile ilişkili en yaygın 10 sağlık durumu arasında olduğunu belirtti. Ancak, araştırmacılar nedensellik kurma konusunda yetersiz kaldılar. Fransa'daki ICM Beyin Enstitüsü'nde araştırmacı ve araştırmanın baş yazarı Thomas Nedelec The Sun'a verdiği demeçte, " Karşılaşılan sağlık sorunlarının risk faktörleri mi, semptomlar mı yoksa hastalığın uyarı işaretleri mi olduğu sorusu yanıtsız kalıyor. "

KABIZLIK ERKEN ORTAYA ÇIKABİLİR

Alzheimer hastalığı olan bazı hastalarda kabızlık, demans ilaçlarının bir yan etkisi gibi görünmektedir. Bu nedenle, genellikle demans teşhisinden ortalama yedi yıl sonra hastalığın ilerlemesi sırasında ortaya çıkar. Bununla birlikte, bu çalışma, bazı AD hastalarında kabızlığın daha erken ortaya çıkabileceğini ve özellikle başka semptomlar mevcut olduğunda gelecekteki bir demans teşhisini tahmin etmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

TUVALET DEĞİŞİMLERİNİZİ DOKTORUNUZLA PAYLAŞIN

Ekran görüntüsü 2023-01-27 162859

Kabızlık 65 yaşın üzerinde oldukça yaygındır ve her kabızlık alzheimer hastalığıyla alakalı değildir. 65 yaşın üzerindeki tüm yetişkinlerin kabaca yarısı kabızlıktan muzdariptir. Uzmanlar, özellikle haftada üç kereden az tuvalete gidiyorsanız veya tuvalete gittiğinizde ağrı yaşıyorsanız, tuvalete gitme konusunda sorun yaşıyorsanız endişelerinizi doktorunuzla görüşmenizi tavsiye ediyor.

ERKEN ALZHEIMER BELİRTİLERİ

Ekran görüntüsü 2023-01-27 163035

Çalışma, kabızlığa ek olarak, Alzheimer teşhisinden önceki yıllarda ortaya çıkabilecek dokuz başka durumu da belirledi . The Sun'ın bildirdiğine göre bunlar arasında majör depresyon, anksiyete, anormal kilo kaybı, şiddetli strese tepki, uyku bozuklukları, işitme kaybı, servikal spondiloz adı verilen bir artrit türü, düşme ve yorgunluk yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlıklı diyoruz ama yanlış tüketimi ölümcül olabiliyorSağlıklı diyoruz ama yanlış tüketimi ölümcül olabiliyor
Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık! 'Hiç açılmamış'Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık! 'Hiç açılmamış'
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!
Anahtar Kelimeler:
alzheimer demans Doktor tuvalet hastalık araştırma belirti

En Çok Okunan Haberler

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Memur emekli maaşında yeni gelişme! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…

Memur emekli maaşında yeni gelişme! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Vakaların çoğu İstanbul'da!

Vakaların çoğu İstanbul'da!

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.