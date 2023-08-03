HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü uzatacak en iyi saksı toprakları

Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü uzatacak en iyi saksı toprakları

31.07.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç ya da dış mekân fark etmeksizin saksıda bitki yetiştirmeyi planlıyorsanız dikkat etmeniz gereken ilk konu, kullanacağınız toprağın yapısı. Bitkinin ekileceği toprağın su tutma kapasitesi ve organik madde içeriği bitkinizi gelişimi üzerinde direkt olarak etki eder. Bu noktada kaliteli ve iyi hazırlanmış saksı toprakları kullanmak gerekir. Eğer siz de bitkilerinizi canlandırmak, hızlı ve sağlıklı gelişmelerini sağlamak istiyorsanız gelin, en iyi toprak seçeneklerine bir göz atalım.

Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü uzatacak en iyi saksı toprakları

İçindekiler

  • 1. Bitkilerinizin gelişimini hızlandırın: Vera İthal Torf Cocopeat Saksı Çiçek Toprağı Perlit Katkılı
  • 2. Bitkilerin ihtiyacı olan her şey burada: İkikare Genel Bitki Toprağı
  • 3. İç ve dış mekân bitkilerine tek ürün: Green Life Torf Humus Katkılı
  • 4. Bitkilerini yeni bir saksıya taşımayı planlayanlara: EkosolFarm Garden Bitki Toprağı Torf
  • 5. Daha sağlıklı ve canlı bitkiler için: Green Fresh 10 Litre Saksı Toprağı
  • 6. Canlı ve parlak renkli bitkiler için: Vera İç Mekân Bitki Toprağı
  • 7. Sağlıklı gelişen bitki kökleri istiyorsanız: Compo Sana Evrensel Saksı Toprağı
  • 8. Kaliteli saksı toprağı arayanlara: Tunasol Organik Çiçek Toprağı
  • 9. En iyi saksı toprağı seçeneklerinden biri: İkikare Orkide Toprağı
  • 10. Geniş alanlarda çalışacak olanlara: Kekkila Dsm Serisi İthal Torf

Saksı toprağının içinde bitki ve kök gelişimini destekleyen birçok farklı madde yer alır. Bu maddeler organik maddelerle beraber su tutucu ve drenaj özellikli maddelerin belli oranda karışımıyla oluşur. Böylelikle bitki uzun vadede yavaş yavaş ihtiyacı olan besini elde ederken diğer yandan da fazla suya maruz kalmaz. "Bu özellikleri sağlayacak ve bitkilerimin ihtiyacı olan ortamı sağlayacak en iyi saksı toprağı markası hangisi?" diye merak ediyorsanız harika bir listeyle karşınızdayız. "Saksı toprağı nereden alınır?" diye merak ediyorsanız listemizi inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz.

1. Bitkilerinizin gelişimini hızlandırın: Vera İthal Torf Cocopeat Saksı Çiçek Toprağı Perlit Katkılı

Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü artıracak en iyi saksı toprakları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bitkinin saksını değiştirmek istiyorsanız Vera İthal Torf Cocopeat Saksı Çiçek Toprağı Perlit Katkılı, tam size göre! Ürün, organomineral maddeler içeriği sayesinde bitki köklerini havalandırarak bitkilerin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Doğal ve yerli üretim olan toprak 10 litrelik pakette satışa sunuluyor.

Birçok kişi evinde baktığı çiçeklerin "Saksı toprağı ne zaman değiştirilir?" diye merak ediyor. Bu işlem için genel olarak ilk bahar uygun görülse de bitkiye göre bu zaman değişebiliyor. Bitkinin uykudan uyanıp aktifleşmeye başladığı zaman saksını değiştirmek için en uygun zamandır diyebiliriz.

Ürünü İncele

2. Bitkilerin ihtiyacı olan her şey burada: İkikare Genel Bitki Toprağı

Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü artıracak en iyi saksı toprakları

İkikare Genel Bitki Toprağı bitki için faydalı bütün bileşenleri bünyesinde içerir. Bitkiye organik madde sağlamak adına solucan gübresi, toprak düzenleyici olarak torf, kök gelişimi için cocopeat, drenaj ve köklerin hava alması için perlit bulunur.

Bitkilerinin toprağını değiştirmeyi düşünenlerin aklına ilk olarak "Saksı toprağı karışımı nasıl olmalı? sorusu gelebilir. Saksı topraklarında bahçeden alınan toprak yerine özel karışım kullanmak daha ideal olabilir. Bu karışım içerisinde en az yarı oranında torf, %30 civarında organik madde, %10 kadar kum ve perlit gibi malzemeler bulunabilir. Siz de bitkilerinizin toprağını değiştirmek isterseniz bu ürünü tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. İç ve dış mekân bitkilerine tek ürün: Green Life Torf Humus Katkılı

Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü artıracak en iyi saksı toprakları

Saksı toprağı hazırlama işlemlerinde direkt olarak bahçe toprağı kullanılması önerilmez. Bahçe toprağında hastalık ve istenmeyen maddeler bulunabilir. Bunun yerine torf, organik madde ve drenaj malzemelerini belli oranlarda karıştırarak saksı toprağı elde etmek gerekir. Bu işlem ile uğraşacak zamanınız yoksa Green Life Torf Humus Katkılı'yı direkt olarak kullanabilirsiniz.

Bitkinin gelişimini hızlandıran ürün bitki besleme adına özel bir karışım içerir. Toprağı saksı değişimlerinde, toprak eklenmesi gerektiğinde, köklendirme işlemlerinde ve çim için uygun zemin oluşturmada rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Bitkilerini yeni bir saksıya taşımayı planlayanlara: EkosolFarm Garden Bitki Toprağı Torf

Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü artıracak en iyi saksı toprakları

Bitkinizin daha iyi gelişmesi adına EkosolFarm Garden Bitki Toprağı Torf'u tercih edebilirsiniz. 20 litrelik ambalajda satışa sunulan ürün; çiçek, meyve ve sebze yetiştirmek için ideal bir seçenek.

Birçok kişi ilk olarak "Saksı toprağı nasıl değiştirilir?" diye merak eder. Oldukça basit olan bu işlem için öncelikle saksı ve bitki ters çevrilir. Daha sonra hafifçe saksıya vurarak toprak ile saksının ayrılması sağlanır. Bitki yavaşça çekilerek saksıdan çıkarılır. Hastalık ve zararlıların yeni saksıya taşınmaması adına köklerde yer alan fazla toprak silkelenir. Daha sonra yeni saksının ortasına bitki yerleştirilir. Bir elle bitki tutulurken diğer elle yeni toprak doldurulur.

Ürünü İncele

5. Daha sağlıklı ve canlı bitkiler için: Green Fresh 10 Litre Saksı Toprağı

Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü artıracak en iyi saksı toprakları

Bitkisini yeni bir saksıya taşımayı veya yeni bir bitki ekmeyi planlayanlar ilk olarak "Saksı toprağı nasıl olmalı?" diye merak eder. İdeal bir saksı toprağında bitkiyi besleyecek kadar besin bulunması ve suyun yeterli miktarını tutacak ve fazlasını ise salacak özelliklerinin olması önerilir. Bu özellikleri sağlayacak maddeler ise toprak düzenleyiciler, torf, su tutucular, ufak taşlar, dişli kum ve gübre olarak sıralanabilir.

Bu maddeleri ayrı ayrı gerekli oranlarda karıştırabilir veya bu iş için özel üretilen Green Fresh 10 Litre Saksı Toprağı'nı tercih edebilirsiniz. İdeal bir karışım olan ürün, bitkilerinize ihtiyaç duyduğu ortamı sağlar.

Ürünü İncele

6. Canlı ve parlak renkli bitkiler için: Vera İç Mekân Bitki Toprağı

Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü artıracak en iyi saksı toprakları

İç mekân bitkilerinde kullanıma uygun olan Vera İç Mekân Bitki Toprağı, infiltrasyonlu ve verimli yapısı ile çiçeklerinizin hızla canlanmasına yardımcı oluyor. Özel olarak hazırlanan üründe kırmızı ponza taşı, cocopeat, torf ve perlit bulunuyor.

İçeriğinde yer alan organik maddeler bitkinin beslenmesini sağlarken torf gibi ürünler ise suyu tutarak bitkinin kurumasını engelliyor. Toprak, bitkinin sineklenmesine veya böceklenmesin izin vermediği için beğenilen ürünler arasında yer alıyor. Eğer iç mekân bitkileriniz için iyi bir toprak arıyorsanız ürünü incelemenizde fayda var.

Ürünü İncele

7. Sağlıklı gelişen bitki kökleri istiyorsanız: Compo Sana Evrensel Saksı Toprağı

Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü artıracak en iyi saksı toprakları

"Saksı toprağı nasıl hazırlanır?" merak ediyorsanız bazı özel maddeleri birbirine karıştırmanız gerektiğinden daha önce bahsetmiştik. Böylelikle bitki ihtiyacı olan besinleri topraktan sağlarken zarar göreceği oranda suya da maruz kalmaz. Bu karışımı gerekli malzemeleri elde ederek evde hazırlayabileceğiniz gibi Compo Sana Evrensel Saksı Toprağı'nı da tercih edebilirsiniz.

Ürün, içerisinde yer alan yavaş salınımlı gübre ile bitkilerinizi 4-6 hafta arasında besleme garantisi veriyor. Üstelik sfagnum turba ve havalandırma pulları ile kök gelişimini destekliyor. Siz de bitkilerinizin daha iyi büyümesini isterseniz ürüne bir şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Kaliteli saksı toprağı arayanlara: Tunasol Organik Çiçek Toprağı

Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü artıracak en iyi saksı toprakları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın

Solucan gübresi ile desteklenen ve leonardit içeriği sayesinde kaliteli organik madde sunan Tunasol Organik Çiçek Toprağı; humus, perlit ve kokopit gibi malzemelerin karışımı sayesinde bitkilerinize canlılık sağlıyor. Toprak; çiçek soğanı dikimi, mantar üretimi, sebze ve meyve fidesi yetiştirme gibi birçok farklı alanda kullanılabiliyor.

Özel karışımı bitkilerin kök gelişimini olumlu yönde etkilerken iç ve dış mekân fark etmeksizin kullanılabiliyor. Organik tarımın bütün alanlarında bu ürünü kullanmak mümkün. Üstelik 80 litrelik ambalajıyla tüm bitkileriniz için yeterli kullanım sunuyor!

Ürünü İncele

9. En iyi saksı toprağı seçeneklerinden biri: İkikare Orkide Toprağı

Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü artıracak en iyi saksı toprakları

Bitkiler her canlı gibi yetişmek için en uygun ortama ihtiyaç duyuyor. Yetiştirmesi en zor saksı bitkilerinden biri olan orkideyi evinizde yaşatmak istiyorsanız ihtiyacı olan ortamı hazırlamalısınız. Tamamen orkidelere özel içeriği ile ön plana çıkan İkikare Orkide Toprağı, bitkilerinizin yaşamsal faaliyetleri için gerekli içeriğe sahip.

İçerisinde orkideler için özel olarak hazırlanmış çam kabuğu, coco husk chips ve 3-8 milimetre kil bilyesi bulunduruyor. Bu maddeler sayesinde üstün seviyede drenaj sağlıyor ve orkide kökünün hava almasına imkân tanıyor.

Ürünü İncele

10. Geniş alanlarda çalışacak olanlara: Kekkila Dsm Serisi İthal Torf

Saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin ömrünü artıracak en iyi saksı toprakları

Ucuz toprak saksı arayanlar için ideal bir seçenek olan Kekkila Dsm Serisi İthal Torf, kilo başına makul fiyatlı ürünler arasında yer alıyor. Tam 70 litrelik pakette satışa sunulan toprak, geniş alanlarda peyzaj çalışması veya çimlendirme yapmayı planlayanlar için de ideal bir seçenek.

Ürün, başlangıç gübrelemesi içerisine eklenerek kullanıcıya ulaşır. Mükemmel homojen yapıya sahip olan ve nem tutucu özelliği bulunan toprak, başarılı sonuçlar elde etmek için ideal bir alternatif. Bitkilerinizin kök gelişimini desteklerken daha hızlı büyümeleri ve canlı olmaları adına gerekli yapıyı sağlar.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Toprak saksı Saksı çiçeği bitki

İş birliği İçerikleri

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Zamanı her şeyden önemli olanlar için hayat kurtarıcı hızlı şarjlar

Zamanı her şeyden önemli olanlar için hayat kurtarıcı hızlı şarjlar

Denizden veya havuzdan aldığınız keyfi zirveye taşıyın! İşte en eğlenceli ürünler

Denizden veya havuzdan aldığınız keyfi zirveye taşıyın! İşte en eğlenceli ürünler

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir yazıcı isteyenler buraya! İşte en iyi tanklı yazıcılar

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir yazıcı isteyenler buraya! İşte en iyi tanklı yazıcılar

İşte, okulda, seyahatte sizinle olsun isterseniz bu çantayı kaçırmayın

İşte, okulda, seyahatte sizinle olsun isterseniz bu çantayı kaçırmayın

Airfryerda hangisi? Philips mi Xiaomi mi? Sizin için karşılaştırdık

Airfryerda hangisi? Philips mi Xiaomi mi? Sizin için karşılaştırdık

Tümünü Gör
Airfryerda hangisi? Philips mi Xiaomi mi? Sizin için karşılaştırdık

Airfryerda hangisi? Philips mi Xiaomi mi? Sizin için karşılaştırdık

Fotoğraf çekmeyi sevenler buraya! Polaroid Go'da %25 indirim fırsatı

Fotoğraf çekmeyi sevenler buraya! Polaroid Go'da %25 indirim fırsatı

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

İster sokakta ister sporda giyin! Adidas tişörtlerdeki indirimi kaçırmayın

İster sokakta ister sporda giyin! Adidas tişörtlerdeki indirimi kaçırmayın

Çok satanlarda birinci sırada! Merrell su ayakkabısında indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Merrell su ayakkabısında indirim

Gardıropların olmazsa olmazı! U.S. Polo Assn. hırkada indirim

Gardıropların olmazsa olmazı! U.S. Polo Assn. hırkada indirim

Tümünü Gör
Gardıropların olmazsa olmazı! U.S. Polo Assn. hırkada indirim

Gardıropların olmazsa olmazı! U.S. Polo Assn. hırkada indirim

Çocuklarınızın yüzmeden aldığı keyfi artıracak deniz ürünlerini sizin için seçtik

Çocuklarınızın yüzmeden aldığı keyfi artıracak deniz ürünlerini sizin için seçtik

Keten eteklerden pamuklu elbiselere... Yazı serin geçirmenizi sağlayacak kıyafetler

Keten eteklerden pamuklu elbiselere... Yazı serin geçirmenizi sağlayacak kıyafetler

Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı topuklular

Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı topuklular

Zamansız ve modern tasarımıyla stilinizi yükseltecek Only&Sons gömlekte indirim

Zamansız ve modern tasarımıyla stilinizi yükseltecek Only&Sons gömlekte indirim

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Zamanı her şeyden önemli olanlar için hayat kurtarıcı hızlı şarjlar

Zamanı her şeyden önemli olanlar için hayat kurtarıcı hızlı şarjlar

Denizden veya havuzdan aldığınız keyfi zirveye taşıyın! İşte en eğlenceli ürünler

Denizden veya havuzdan aldığınız keyfi zirveye taşıyın! İşte en eğlenceli ürünler

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir yazıcı isteyenler buraya! İşte en iyi tanklı yazıcılar

Uzun ömürlü ve kullanışlı bir yazıcı isteyenler buraya! İşte en iyi tanklı yazıcılar

İşte, okulda, seyahatte sizinle olsun isterseniz bu çantayı kaçırmayın

İşte, okulda, seyahatte sizinle olsun isterseniz bu çantayı kaçırmayın

Airfryerda hangisi? Philips mi Xiaomi mi? Sizin için karşılaştırdık

Airfryerda hangisi? Philips mi Xiaomi mi? Sizin için karşılaştırdık

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yer: Burdur! Eşini başkasıyla görünce...

Yer: Burdur! Eşini başkasıyla görünce...

Kilometrelerce yol gidip satın aldı... Dönüş yolunda yandı! Kullanılamaz hale geldi

Kilometrelerce yol gidip satın aldı... Dönüş yolunda yandı!

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 kişi öldü!

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 kişi öldü!

Birisi 86 yaşında, diğeri 85... Eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti! TV programı detayı dikkat çekti

Birisi 86 yaşında, diğeri 85... Eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti!

Bir cep telefonu bütün çeteyi çökertti! 677 milyon 243 bin 657 liraya el konuldu

Bir cep telefonu bütün çeteyi çökertti! 677 milyon 243 bin 657 liraya el konuldu

Otomobilde sigara içerken canlarından oluyorlardı! "Ortalık bir anda masmavi oldu"

Otomobilde sigara içerken bir hatayla canlarından oluyorlardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.