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Salda Gölü çevresi Millet Bahçesi Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 19:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Salda zaten bu milletin bahçesidir. Buraya millet gönül rahatlığıyla geliyor, pikniğini yapıyor, Salda'nın o doğal, eşsiz güzelliğinde fotoğraf çekerek buradan ayrılıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresine yapılacak olan Millet Bahçesi'ne ilişkin, "Salda zaten bu milletin bahçesidir. Buraya millet gönül rahatlığıyla geliyor, pikniğini yapıyor, Salda'nın o doğal eşsiz güzelliğinde fotoğraf çekerek buradan ayrılıyor." dedi.

Karaca, partililerle geldiği Salda Gölü kenarındaki Yeşilova Belediyesi Halk Plajı'nda yaptığı açıklamada, turkuaz renge sahip Salda Gölü'nün dünyanın en derin ikinci gölü olduğunu söyledi.

Salda Gölü'nün canlı, yaşayan bir göl olduğunu aktaran Karaca, Salda Gölü'ne özgü endemik balık türü olduğunu, 110 kuş türüne ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Karaca, birinci derece doğal sit alanına çivi bile çakılamayacağını bilenlerin Millet Bahçesi adı altında bir ihaleyi yapmak istediklerini savunarak, şöyle konuştu:

"Salda zaten bu milletin bahçesidir. Buraya millet gönül rahatlığıyla geliyor, pikniğini yapıyor, Salda'nın o doğal, eşsiz güzelliğinde fotoğraf çekerek buradan ayrılıyor. Millete ait olan Salda'da Millet Bahçesi adı altında bir rant sahası yaratacağınızı hepimiz biliyoruz. Gerçekleşecek ihale hukuksuz bir ihaledir. İhaleden önce Salda'nın bu doğal güzelliği karşısında bir çevre etki değerlendirme sürecinin yerine getirilmesi gereken şartları vardır. Hukuki süreci hukukçu arkadaşlarımız yürütecek."

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basın açıklaması Burdur CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca millet bahçesi Salda Gölü

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