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Samsung'dan şifreli paylaşım! AMD GPU'lu Exynos geliyor mu?

09.11.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Samsung Exynos hesabı üzerinden şifreli bir Instagram gönderisi yayınladı. "19 Kasım 2021’de her şey değişiyor" yazısının yer aldığı gönderiye göre Samsung, 19 Kasım'da yeni Exynos yonga setini tanıtabilir. Bunun AMD GPU'lu Exynos 2200 olması muhtemel.

Samsung'dan şifreli paylaşım! AMD GPU'lu Exynos geliyor mu?

Samsung, Exynos işlemciler ile piyasada kendi işlemcilerini kullanan üreticilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, genellikle yeni Galaxy S serisi akıllı telefonunu piyasaya sürmeden birkaç hafta önce ise amiral gemisi Exynos işlemcisini duyuruyor. Şirketin bu yıl AMD GPU'lu ilk Exynos işlemcisi olan Exynos 2200 yonga setini piyasaya sürmesi bekleniyor. Samsung'un yayınladığı şifreli bir paylaşım ise bu beklentileri destekliyor.

SAMSUNG, "HER ŞEY DEĞİŞİYOR" DİYEREK TARİH VERDİ

Güney Koreli şirket, Samsung Exynos hesabı üzerinden şifreli bir Instagram gönderisi yayınladı. Şirket,
"oyun grafikleri gelişmeye devam ederken, size eğlencenin gelecekte nasıl görüneceğini gösterelim" dediği gönderisindeki son görselde ise "19 Kasım 2021’de her şey değişiyor" yazısına yer verdi.

Samsung şifreli gönderi

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EXYNOS 2200 TANITILABİLİR

Bu şifreli gönderiye bağlı olarak Samsung, 19 Kasım'da yeni bir Exynos işlemcisini tanıtabilir. Çünkü şirket, gönderisindeki metinde oyun grafiklerinin geleceğinden bahsediyor ve AMD RDNA2 tabanlı Radeon Mobil GPU'sunun ışın izleme ve değişken oranlı gölgeleme gibi üst düzey oyun özelliklerini desteklemesi bekleniyor. Bu yüzden 19 Kasım'da Samsung'un Exynos 2200 yonga setini tanıtması oldukça yüksek bir ihtimal.

Şirket ayrıca Exynos 1250 gibi orta sınıf bir yonga setini de görücüye çıkarabilir. Tüm bunların doğru olup olmadığını 19 Kasım'da öğreneceğiz.

Samsung Galaxy S22'in ayak sesleri duyuldu!Samsung Galaxy S22'in ayak sesleri duyuldu!

Samsung ve grafik devi AMD, 2019'da AMD grafikli bir akıllı telefon işlemcisi geliştirmek için bir ortaklık kurduklarını duyurmuştu.

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Samsung
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