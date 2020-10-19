Samsung Galaxy S21 ve Samsung Galaxy S21 Ultra fotoğraflarıyla ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S21, Samsung'un 2021 yılında tanıtacağı ilk telefonlardan biri olacak. Bu yüzden Samsung'un kapalı kapılar ardında Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra cihazlarını geliştirdiği düşünülüyor. Hal böyle olunca Galaxy S21 ailesine dair sızıntıların sayısında da bir artış yaşanıyor. Fakat kimse telefonların çıkmasına daha aylar varken, bu sızıntıların arasından Galaxy S21 render görsellerinin çıkacağını tahmin etmiyordu.

SAMSUNG GALAXY S21 FOTOĞRAFLARI SIZDIRILDI

Twitter hesabıyla tanınan ünlü sızıntı kaynağı OnLeaks, Samsung'un yeni amiral gemileri Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra'ya olduğunu iddia ettiği render görsellerini paylaştı. OnLeaks'in paylaştığı fotoğraflara göre Samsung Galaxy S21 6,2 inçlik düz bir ekran tasarımıyla ve daha da küçülmüş bir ön kamera noktasıyla gelecek. Fakat asıl fark görünüşe göre telefonun arka tarafında yaşanacak. Zira, eğer render görüntüleri doğruysa Samsung Galaxy S21'in 3 kameradan oluşan kamera dikdörtgeni alışık olmadığımız bir tasarım ile gelecek. Bu tasarımda yandaki metal çerçeveler kamera dikdörtgenine kadar uzanacak.