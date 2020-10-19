Samsung Galaxy S21 ve Samsung Galaxy S21 Ultra fotoğraflarıyla ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S21, Samsung'un 2021 yılında tanıtacağı ilk telefonlardan biri olacak. Bu yüzden Samsung'un kapalı kapılar ardında Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra cihazlarını geliştirdiği düşünülüyor. Hal böyle olunca Galaxy S21 ailesine dair sızıntıların sayısında da bir artış yaşanıyor. Fakat kimse telefonların çıkmasına daha aylar varken, bu sızıntıların arasından Galaxy S21 render görsellerinin çıkacağını tahmin etmiyordu.
Twitter hesabıyla tanınan ünlü sızıntı kaynağı OnLeaks, Samsung'un yeni amiral gemileri Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra'ya olduğunu iddia ettiği render görsellerini paylaştı. OnLeaks'in paylaştığı fotoğraflara göre Samsung Galaxy S21 6,2 inçlik düz bir ekran tasarımıyla ve daha da küçülmüş bir ön kamera noktasıyla gelecek. Fakat asıl fark görünüşe göre telefonun arka tarafında yaşanacak. Zira, eğer render görüntüleri doğruysa Samsung Galaxy S21'in 3 kameradan oluşan kamera dikdörtgeni alışık olmadığımız bir tasarım ile gelecek. Bu tasarımda yandaki metal çerçeveler kamera dikdörtgenine kadar uzanacak.
Samsung Galaxy S21 Ultra'nın sızdırılan render fotoğrafları, Galaxy S20 Ultra ile benzer bir telefon göreceğimizi ortaya koysa da bazı farklılıklar var. Örneğin; Telefonun ekranı, çok daha hafif bir kavis taşıyor. Bunun dışında ekranın kenar çerçeveleri de hayli küçülmüş durumda. Ancak yine Galaxy S21'de olduğu gibi asıl fark arka tarafta ortaya çıkıyor. 6,7 ila 6,9 inç boyutlarında bir ekranla geleceği söylenen Galaxy S21 Ultra, arka tarafında Galaxy S21'e benzer bir arka kamera tasarımına ve bu tasarımda yer alan 4 arka kameraya sahip.
Samsung'un Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere 3 farklı telefondan oluşması beklenen Galaxy S21 ailesini Ocak 2021'de tanıtması öngörülüyor. Samsung'un Galaxy S21 ailesini tanıtacağı potansiyel Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir bir akıllı telefon daha tanıtma ihtimali de bulunuyor. Fakat bunların hepsi iddialardan oluşuyor.
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