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  4. Saniye saniye görüntülendi! Ayı, keçilere saldırdı

Saniye saniye görüntülendi! Ayı, keçilere saldırdı

30.06.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars Sarıkamış’ta herkesin gözleri önünde yavru boz ayı, keçilere saldırdı. Ayının keçilere saldırı anı cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Saniye saniye görüntülendi! Ayı, keçilere saldırdı

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Yeni Mahalle’de parkta otlayan keçilere boz ayı saldırdı. Vatandaşların gözleri önünde keçilere saldıran ayı mahallede panik havası yarattı. Mahalle sakinleri paniklerken, keçilerden birisinin inadının tutması saldırının seyrini değiştirdi.

AYININ SALDIRISINI BOYNUZLA ENGELLEDİ

Sarıkamış’ta parkta ayının saldırdığı keçiler bir köşeye sıkışırken, ayının kovaladığı başka bir keçi ise ayının saldırısını boynuzla engelledi. İnadı tutan keçi yavru ayıyı her hamlesinde hüsrana uğrattı. Vatandaşların da sürekli bağırarak ayıyı korkutması, keçinin hayatta kalmasını sağladı. Koşarak vatandaşların yanına gelen keçi, park dışına çıkarıldı.

Sarıkamış’ta ayının keçilere saldırısı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Cep telefonuna kaydedilen görüntüde “Ayının keçiyi kovalaması, keçinin önce kaçması, daha sonra boynuzuyla ayıya karşı koyması” yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kars
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