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Şanlıurfa'da avukat ile hakim arasındaki gerilimde yeni gelişme! Bakan Bozdağ devreye girdi

29.06.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da bir duruşma sırasında hakim ile avukat arasında meydana gelen gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Avukatın duruşma sırasında kullandığı sözlere yanıt veren hakimin sözleri tepki toplamış, Şanlıurfa Barosu hakim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Olaya ilişkin süreçte son olarak devreye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da girdi.

Şanlıurfa'da avukat ile hakim arasındaki gerilimde yeni gelişme! Bakan Bozdağ devreye girdi

Şanlıurfa 2’nci İcra Hukuk Mahkemesinde görülen bir duruşma sırasında hakim ile avukat arasında geçen diyaloğun ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ devreye girdi. Bakan Bozdağ, Şanlıurfa 2’nci İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme ve soruşturma izni verdi. Avukat ile hakim arasındaki gerilime ilişkin ayrıntılar ise şöyle...

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"NE DİYORSUN SEN, KAHVEDE MİSİN?"

Şanlıurfa Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa 2’nci İcra Hukuk Mahkemesinde 21 Haziran'da görülecek duruşma salonuna davalı vekili avukat "Selamın aleyküm" diyerek girdi. Hakim, avukata "Sen dua et, burası adliye" dedi.

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Baronun açıklamasında ayrıca, davalı vekilinin duruşma sırasında “Dosyadaki bilirkişi raporunun hükme esas alınmayacağı ve dosyanın yeni bilirkişiye tevdi edilmesini” ifade ettiğini, hakimin ise avukata bunun üzerine “Ne diyorsun, sen kahvede misin” şeklinde karşılık verdiğine yer verildi.

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Baro, hakimin "kabadayılığa özendiğini" öne sürerek "Hakimin ivedilikle görevden el çektirilmesini talep ediyoruz" açıklamasını paylaştı.

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BAKAN BOZDAĞ'DAN İZİN

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Bozdağ tarafından, avukata onur kırıcı davranışlarda bulunduğu öne sürülen hakim hakkında HSK'ye inceleme ve soruşturma izni verildi. Bunun üzerine HSK tarafından müfettiş görevlendirilerek iddiaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Bekir Bozdağ
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