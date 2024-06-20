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  4. Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha! Mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha! Mahalle karantinaya alındı

20.06.2024 19:18
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Şanlıurfa'da kuduz olayı gündem olmuştu. Kuduz vakası sonrası belediye sokak köpeklerini toplatmıştı. Köpeklerin barınaklardan bazı hayvanseverler tarafından alınıp Ankara gibi büyükşehirlere götürüleceği açıklamaları gündemi hareketlendirmişti. Şanlıurfa'da yeni bir kuduz olayı yaşandı. Siverek ilçesine bağlı Sumaklı Mahallesi karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha! Mahalle karantinaya alındı

Siverek ilçesi Sumaklı Mahallesi'nde sokak köpeğinin hayvanlara saldırması sonucu mahalleli, yetkililere haber verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde köpeğin öldüğü belirlendi.

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MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Köpekten alınan numunelerin incelenmesinin ardından kuduz olduğu tespit edildi. Ekipler kırsal mahalleye 10 gün kuduz karantinası uygulayıp, mahalle girişine 'Dikkat kuduz riskli bölge' tabelası astı.

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Bölgedeki diğer köpekleri de aşılayan ekipler, kuduz köpeğin ısırdığı hayvanlarla temasta bulunanların aşılarının yapılmasına yönelik bilgi verdi.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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kuduz Şanlıurfa
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