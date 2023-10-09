İki aile arasında kavga çıktı: 1 ölü, 12 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Kurt, kurtarılamadı. 2 aracın da hasar aldığı olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan, sopa ve bıçak ile silah ele geçirildi. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

(DHA)

