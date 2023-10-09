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İki aile arasında kavga çıktı: 1 ölü, 12 yaralı

09.10.2023 16:20 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti. İki aile arasında çıkan tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopalı kavgada İbrahim Kurt (33) hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İki aile arasında kavga çıktı: 1 ölü, 12 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Kurt, kurtarılamadı. 2 aracın da hasar aldığı olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan, sopa ve bıçak ile silah ele geçirildi. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kavga akraba

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