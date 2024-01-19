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Şanlıurfa'da iş insanının gizemli ölümü kuşku uyandırdı! Adamı otomobilde kanlar içinde görenler telefona sarıldı

19.01.2024 08:21 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da iş insanı Sezai Fevzi Kolsuzoğlu'nun ölümü şüphe uyandırdı. 44 yaşındaki Kolsuzoğlu aracında kanlar içinde bulundu. Tabancayla vurularak can veren Kolsuzoğlu'nun ölümüyle ilgili iki ihtimal üzerinde duruluyor.

Şanlıurfa'da iş insanının gizemli ölümü kuşku uyandırdı! Adamı otomobilde kanlar içinde görenler telefona sarıldı

Gizemli ölümün adresi Yusufkuyu Mahallesi yakınları oldu. Akşam saatlerinde Kolsuzoğlu'nun içinde bulunduğu aracı görenler hemen ihbarda bulundu.

KANLAR İÇİNDE GÖRDÜLER

İddiaya göre, iş insanı Sezai Fevzi Kolsuzoğlu'nu, plakası öğrenilmeyen otomobilinde kanlar içerisinde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Kolsuzoğlu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. 

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Sezai Fevzi Kolsuzoğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayın cinayet mi ya da intihar mı olduğunu araştırıyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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cinayet İntihar iş insanı ölüm
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