Sarhoşluğun sonucu iyi olmadı! Anüsüne soktuğu madde görenleri şaşırtıyor

Hindistan'da yaşayan 22 yaşındaki Ritesh Kumar, 4 Ekim tarihinde rektum kanaması ve yaşadığı ağrılar nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan taramaların ardından ağrının ve kanamanın nedeninin anüsten sokulan çelik bardak olduğu öğrenildi. 14 cm (5.5 inç) uzunluğunda olan bardağı vücudunun içinden çıkarmak için iki buçuk saat süren ameliyata alındı. Ameliyatı yöneten Dr Indra Shekhar Kumar, prosedürün riskli olduğunu ancak 11 doktordan oluşan bir ekibin kupayı güvenli bir şekilde çıkardığını söyledi.

KUPAYI SOKTUĞUNDA SARHOŞ OLDUĞU İÇİN NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYOR

Bay Kumar'a, yaralarının iyileşmesi için bağırsağın bir kısmı kesilip bir stoma torbası takıldığında kolostomi verildi. Doktorlar onu önümüzdeki hafta taburcu etmeyi hedefliyor ve Ocak ayında kolostomisini tersine çevirecek. Kupayı anüsüne soktuğunda sarhoş olduğunu ve ne olduğunu hatırlamadığını iddia ediyor.

NADİR BİR VAKA

Cerrah ekibinin bir parçası olan kıdemli bir asistan olan Dr Kumar Vaibhav Sharma Hindustan Times'a şunları söyledi: 'Çelik cam hastaların anüsüne yerleştirildi. Bu çok nadir bir vaka, çoğunlukla psikiyatri hastalarında veya sarhoş olanlarda görülüyor.

Cerrahlarımız, hastanın hastaneye yatırılmasından sonraki birkaç saat içinde sabah saat 4'te karnından ameliyatı gerçekleştirdikten sonra metal camı çıkardılar.'

ÖLÜMCÜL ENFEKSİYONLARA YOL AÇABİLİR

Büyük nesneleri anüse sokmak, hemoroid ve idrar kaçırmaya yol açabilen kabızlık da dahil olmak üzere bir dizi soruna neden olabilir. Nesneleri sokmak aynı zamanda anüs, rektum ve bağırsaklarda küçük yırtıklara neden olabilir ve bu da ölümcül enfeksiyonlara ve sepsise yol açabilir. Bir nesne anüsten geri çıkartılamayacak kadar büyükse, ameliyat genellikle bağırsakların kesilmesini gerektirir.



