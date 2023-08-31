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  4. Şaşırtan görüntüler! Nadir görülen hava olayı uçağın kokpitinden böyle kaydedildi

Şaşırtan görüntüler! Nadir görülen hava olayı uçağın kokpitinden böyle kaydedildi

31.08.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Florida eyaletini vuran Idalia Kasırgası ile meydana gelen hava olayı uçağın kokpitinden kaydedildi. Kasırga nedeniyle birçok bölgede 850’den fazla uçuş iptal oldu.

ABD’nin Florida eyaletini vuran Idalia Kasırgası’nda bir uçağın kokpitinden kaydedilen fırtına görüntüleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan ve nadir görülen doğa olayının kaydedildiği anlar hayranlık uyandırdı.

850’DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Idalia Kasırgası birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) kasırganın kategori 4 seviyesine ulaştığını açıkladı. Kasırga nedeniyle bölgede 850’den fazla uçuş iptal edildi. Southwest Havayolları (LUV.N) 200'den fazla uçuşu iptal ederken, Delta Havayolları (DAL.N) 148, American Havayolları (AAL.O) ise bu sabah itibarıyla 98 uçuşu iptal ettiğini duyurdu. Ülke genelinde yaklaşık 795 uçuş da ertelendi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Kasırganın vurduğu Florida eyaletinde birçok evde hasar meydana gelirken, elektrik kesintileri de yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı bölgelerde mahsur kalanlar için tahliye çalışmalarına başlandı. (İHA)

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