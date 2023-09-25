Satın aldığı aracı 2 yıldır devralamayan depremzede şok yaşadı! Gözü dönen öğretmen dehşet saçtı

2 yıl önce aldığı aracı bir türlü devralamayan ve iddiaya göre aracı satan öğretmen tarafından oyalanan depremzede M. A., öğretmen tarafından kilitlendiği odada silahın kabzasıyla darbedilip kanlar içinde yere yığıldı. Öğretmenin daha önce de makasla saldırdığı öne sürüldü.

ARACI SATTI AMA 2 YILDIR DEVRETMEDİ

Olay, Derince’de bulunan bir kurs merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kursun yetkilisi ve öğretmen M.A., 2 yıl önce Kahramanmaraşlı depremzede M.A.'ya araç sattı. İddiaya göre kursun sahibi, aracını sattığı şahıslara 2 yıldır devrini gerçekleştirmedi.

Öğretmen M.A., dün depremzede M.A. ile yakınlarını kursa çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Kursa giden M.A.'yı odaya kilitleyen öğretmen, onu darp ederek silahla saldırdı. Silahın kabzasıyla başından yaralanan ve kanlar içinde kalan M.A. neye uğradığını şaşırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan M.A., hastaneye kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE MAKASLA SALDIRDI İDDİASI

Zanlının iki yıldır sürekli depremzede aileyi oyaladığı, daha önce de makasla saldırdığı iddia edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

