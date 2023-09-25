HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Satın aldığı aracı 2 yıldır devralamayan depremzede şok yaşadı! Gözü dönen öğretmen dehşet saçtı

Satın aldığı aracı 2 yıldır devralamayan depremzede şok yaşadı! Gözü dönen öğretmen dehşet saçtı

25.09.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de aracını sattığı halde devrini yapmayan öğretmen dehşet saçtı. Kahramanmaraşlı depremzede M. A.'ya 2 yıl önce araç satan ancak iddiaya göre devrini gerçekleştirmeyen öğretmen, çalıştığı kurs merkezine dün M. A. ile yakınlarını çağırdı. Kursa gelen M. A.'yı odaya kilitleyen öğretmen, depremzedeye kabusu yaşattı. Olayın diğer detayları da şoke etti.

Satın aldığı aracı 2 yıldır devralamayan depremzede şok yaşadı! Gözü dönen öğretmen dehşet saçtı

2 yıl önce aldığı aracı bir türlü devralamayan ve iddiaya göre aracı satan öğretmen tarafından oyalanan depremzede M. A., öğretmen tarafından kilitlendiği odada silahın kabzasıyla darbedilip kanlar içinde yere yığıldı. Öğretmenin daha önce de makasla saldırdığı öne sürüldü.

ARACI SATTI AMA 2 YILDIR DEVRETMEDİ

Olay, Derince’de bulunan bir kurs merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kursun yetkilisi ve öğretmen M.A., 2 yıl önce Kahramanmaraşlı depremzede M.A.'ya araç sattı. İddiaya göre kursun sahibi, aracını sattığı şahıslara 2 yıldır devrini gerçekleştirmedi.

AW037800_01

Öğretmen M.A., dün depremzede M.A. ile yakınlarını kursa çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Kursa giden M.A.'yı odaya kilitleyen öğretmen, onu darp ederek silahla saldırdı. Silahın kabzasıyla başından yaralanan ve kanlar içinde kalan M.A. neye uğradığını şaşırdı.

AW037800_02

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan M.A., hastaneye kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE MAKASLA SALDIRDI İDDİASI

Zanlının iki yıldır sürekli depremzede aileyi oyaladığı, daha önce de makasla saldırdığı iddia edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yolun ortasına bırakılan halı kan dondurdu! Yolun ortasına bırakılan halı kan dondurdu!
ABD'de korkunç olay! Timsah evsiz kadını yedi ABD'de korkunç olay! Timsah evsiz kadını yedi

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında yere yatıp... Hem şaşırtan hem yürek sızlatan anlarSokak ortasında yere yatıp... Hem şaşırtan hem yürek sızlatan anlar
ABD'de korkunç olay! Timsah evsiz kadını yediABD'de korkunç olay! Timsah evsiz kadını yedi
Soğuk havalarla birlikte vakalar artıyor! Dikkat o kişiler risk altındaSoğuk havalarla birlikte vakalar artıyor! Dikkat o kişiler risk altında
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen araç satış

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi ! "İki farklı tarafa..."

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi ! "İki farklı tarafa..."

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.