HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Satın alma teklifini beğenmemişti! Suudi hissedar Velid bin Talal'dan dikkat çeken Twitter açıklaması

Satın alma teklifini beğenmemişti! Suudi hissedar Velid bin Talal'dan dikkat çeken Twitter açıklaması

06.05.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter’ın en büyük hissedarlarından biri olan Suudi prens Velid bin Talal, 1,9 milyar dolar olan hissesini elinde tutacağını belirtti. "Seninle bir arada olmak harika benim yeni arkadaşım" ifadesini kullanan Suudi milyarder, daha önce teklif edilen değere karşı çıkmıştı.

Satın alma teklifini beğenmemişti! Suudi hissedar Velid bin Talal'dan dikkat çeken Twitter açıklaması

Twitter’ın en büyük hissedarlarından biri olan Suudi prens Velid bin Talal, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabı üzerinden yazılı bir açıklamada bulundu.

ELON MUSK'A ÖVGÜLER: SİZE KATILMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

"Seninle bir arada olmak harika benim yeni arkadaşım" ifadesini kullanan Suudi milyarder, Elon Musk'ın, satın aldığı Twitter için mükemmel bir yönetici olacağına ve şirketin büyük potansiyelini en üst düzeye çıkaracağına inandığını kaydetti.

Twitter

Twitter için Elon Musk’a kripto para desteği: ‘Davaya küçük bir katkı’ diyerek doğruladıTwitter için Elon Musk’a kripto para desteği: ‘Davaya küçük bir katkı’ diyerek doğruladı

Bin Talal, 1,9 milyar dolar olan hissesini elinde tutacağını da belirterek, "Bu heyecan verici yolculukta size katılmak için sabırsızlanıyorum." ifadesine yer verdi.

TEKLİF EDİLEN DEĞERE KARŞI ÇIKMIŞTI

Twitter'ın en büyük hissedarlarından Kingdom Holding Company'nin başındaki Suudi prens, Twitter'ı satın almak için teklif edilen değere karşı çıkmış ve hesabından yaptığı açıklamada, "Teklif Twitter'ın gerçek değerine yakın değil." demişti.

Elon Musk ise "Kingdom, doğrudan ve dolaylı olarak Twitter'ın ne kadarına sahip?" ifadeleriyle Bin Talal'a cevap vermişti.

Musk, geçen ay mikroblog sitesi Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Suudi milyarder, 2015 yılında yaptığı açıklamada şirketi Kingdom'un Twitter'daki hissesinin yüzde 5,2'ye yükseldiğini duyurmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öyle bir özellik tanıttı ki! Herkes kullanmak isteyecekÖyle bir özellik tanıttı ki! Herkes kullanmak isteyecek
Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...
SON DAKİKA - Bakan Soylu resmen duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı artıyorSON DAKİKA - Bakan Soylu resmen duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı artıyor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Rus gemisinin batırılmasında ABD detayı! Ortalık karışacak...

Rus gemisinin batırılmasında ABD detayı! Ortalık karışacak...

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

İlginizi Çekebilir

Bill Gates: Daha en kötüsünü görmedik

Bill Gates: Daha en kötüsünü görmedik

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Bekleyerek binlerce dolar kazanıyordu! Şimdi kendi şirketi var

Bekleyerek binlerce dolar kazanıyordu! Şimdi kendi şirketi var

Covid-19 ile ilgili ürküten rakamlar: 15 milyon can kaybı!

Covid-19 ile ilgili ürküten rakamlar: 15 milyon can kaybı!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.