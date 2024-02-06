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    4. Sattığı müstehcen fotoğrafları başına bela oldu! "Arkadaşlarım bunu öğrendiğinde beni küçümsediler"

    Sattığı müstehcen fotoğrafları başına bela oldu! "Arkadaşlarım bunu öğrendiğinde beni küçümsediler"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.02.2024 10:38 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan cesur pozlarını satarak kısa sürede gelirini milyonlara ulaştıran Brittany Adeline, kariyerinin arkadaş çevresi ve ailesi tarafından güzel karşılanmadığını söyledi. 16 yaşındayken ailesinin evinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Adeline, "Geçmişten asla kaçamıyorum. Er ya da geç internette müstehcen bir pozumu buluyorlar. Arkadaşlarım bunu öğrendiğinde beni küçümsediler" dedi.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Brittany Adeline, kariyer seçiminden duyduğu pişmanlığı dile getirerek hayranlarının tepkisini çekti. Fenomen isim Soft White Underbelly podcastine konuk olduğunda yaptığı samimi açıklamalarla adından söz ettirmeyi başardı.

    "PARANIN BAĞIMLISI OLDUM"

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    Sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafının viral olmasından sonra kendisine ait bir OnlyFans sayfası kurduğunu dile getiren Adeline, "Instagram'da binlerce istek almaya başladım. Birisi fotoğrafımı yayınlamıştı ve viral oldu. 18 yaşıma yeni girmiştim ve o sırada OnlyFans gerçekten patlama yapıyordu, bu yüzden bir OnlyFans yapmaya karar verdim. İlk ayda 220.000 dolar (yaklaşık 6 milyon 724 bin TL) kazandım. Daha önce hiç bu kadar para görmemiştim ve bağımlısı oldum. Hızlı hayata ve hızlı paraya bağımlıydım. İşler giderek daha da kötüleşti" dedi.

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    Şimdilerde 22 yaşında olan Adeline kariyerini tamamen başka bir yöne doğru çevirdiğini söylese de internette hâlâ kendi fotoğraflarını görmekten rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Fenomen isim, "İnternetim her yerindeyim ve bu bir ızdırap haline geldi. Başlangıçta beni çok seviyorlar sonrasında geçmişimi öğrenince benden anında uzaklaşıyorlar" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya OnlyFans fenomen
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