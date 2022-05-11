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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında milli savaş uçağı için tarih verdi

11.05.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, milli savaş uçağının hangardan çıkacağı tarihi verdi. Demir, 2023 yılında milli savaş uçağının hangardan çıkacağını ve HürJet'in uçacağını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında milli savaş uçağı için tarih verdi

NTV canlı yayınında Özden Erkuş'un sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Muharip Uçak için tarih verdi. Savunma sanayii ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Demir, Hürjet'in de ilk havalanacağı tarihi açıkladı.

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İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Rusya-Ukrayna savaşı) Hava savunma sistemlerinin önemi ortaya çıktı. İnsansız sistemlerin sahada iletişiminin önemi görüldü. SİHA'larımızın kapasitesini görmeye devam ediyoruz. İnsansız sistemlerin neleri başarabileceğini de göstermek istiyoruz.

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"MİLLİ SAVAŞ UÇAĞININ HANGARDAN ÇIKACAĞI TARİH"

2023, hem Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkacağı tarih, hem de HürJet’imizin uçacağı tarih. İnşallah ağır atak dediğimiz helikopterimizin de havalanacağı tarih olarak bir kenara yazdık.

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Deniz araçları konusunda 4 proje kullanma aşamasına geldi. Hava savunma sistemlerinin önemi her geçen gün artıyor. Gökdeniz'in testleri yapıldı, gemilerde kullanılacak halde. TCG Anadolu'nun bu yıl envanterde olmasını planlıyoruz. TCG Anadolu'dan sonra uçak gemisi adımı için çalışacağız. Türkiye kendi uçak gemisini üretecek.


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