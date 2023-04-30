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İki partinin oy oranı damgasını vurdu: Son ankette Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında çok konuşulacak fark! İkinci turda...

30.04.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, tarihi önem taşıyan 14 Mayıs seçimleri için 2 hafta sonra sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının sorulduğu son ankette sonuçlar 2018 seçimleriyle karşılaştırıldı, Erdoğan'ın oy oranındaki değişim dikkat çekti. Anket sonucu, ilk tur ve ikinci tur senaryolarını da değerlendirirken Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı da göze çarpan detaylar arasında yerini aldı. Öte yandan TİP ve Memleket Partisi'nin oy oranları da ankete damgasını vurdu.

İki partinin oy oranı damgasını vurdu: Son ankette Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında çok konuşulacak fark! İkinci turda...

4 adayla gidilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anket sonuçlarına göre şimdiye dek ipi göğüsleyen iki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranlarının da önemli rol oynayacağı seçimlere ilişkin Optimar Araştırma'nın yaptırdığı son ankete göre rekabet 14 Mayıs'ta sona ermiyor. Milletvekilliği seçimlerinde ise TİP ve Memleket Partisi'nin oy oranları dikkat çekti.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA, CHP EŞİĞİ AŞTI

Optimar Araştırma, 25-28 Nisan tarihleri arasında 3 bin 5 katılımcıya genel seçimlerde hangi partiye ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi aday oy vereceklerini sordu.

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Milletvekilliği seçimlerinde kararsızlar/oy kullanmayacaklar ve cevap vermeyenler dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloya göre AK Parti yüzde 38,6'yla birinci sırada. CHP ise yüzde 30'u aşıyor.

TİP VE MEMLEKET PARTİSİ DETAYI

AK Parti ve CHP ile diğer partiler arasında ise büyük oranda fark olduğu görüldü. Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti yüzde 7 alırken Memleket Partisi ve TİP'in oy oranlarının Millet İttifakı'ndaki diğer 4 partiden fazla olduğu görüldü.

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ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

24 Haziran 2018 seçimleriyle karşılaştırılan cumhurbaşkanlığı sorusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'e göre yüzde 4,1 oranında oy kaybettiği görülüyor. Erdoğan'ın anketteki yüzde 48,6'lık oyunu Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu yüzde 44,1 ile takip ediyor. Muharrem İnce'nin oyu yüzde 4,3, Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 3 olarak ölçüldü.

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İKİNCİ TUR SENARYOSU

Ortaya çıkan bu tabloda seçim ikinci tura kalırken Optimar Araştırma Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kaldığı senaryoyu da katılımcılara sordu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,4, Kılıçdaroğlu ise yüzde 48,6 oy aldı.

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