Seçimler için parmak boyada 'Hindistan' detayı! Akşener 'çok istiyorum' demiş, gözler YSK'ya çevrilmişti, kulislere sızdı...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 2 ay gibi bir süre kalırken, parmak boyama yöntemine tekrar dönülsün önerisi gündem oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında söz konusu uygulama için "Ben çok istiyorum" ifadelerini kullanırken, muhalefet cephesinden de benzer sesler yükselmişti. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi seçimlerde parmak boyası uygulanmasının bu seçimlerde de kullanılması için gözler YSK'ya çevrilirken, kulislerde ise bu yönde bir karar alınmayacağı konuşulmaya başlandı.

HİNDİSTAN'DAN İTHAL EDİLİYOR

Habertürk muhabiri Esra Nehir, canlı yayında konuyla ilgili edindiği bilgileri aktarırken, bu yönde bir karar alınmayacağını ifade etti. Söz konusu boyaların Hindistan'dan ithal edildiğini vurgulayan Nehir, mevzuat olarak da kalan zaman olarak bu uygulamanın mümkün olmadığının ifade edildiğini belirtti.

Habertürk muhabiri 'Nehir'in açıklamaları şöyle;

"MEVZUAT YÖNÜNDEN DE ENGELLER VAR"

"Edindiğimiz bilgiler parmak boyama uygulamasının bu seçim için mümkün olmayacağı yönünde. Çünkü hatırlanacağı üzere bu boyalar Hindistan'dan ithal ediliyordu. Boya ithalatı için gereken vaktin olmadığı ifade ediliyor. YSK'nın da kanun olmadan da parmak boyama konusunda bir karar alamayacağı belirtiliyor. Hem mevzuat yönünden engeller olduğu hem de tedarik açısından yeterli zamanın olmadığı söyleniyor."

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Meral Akşener, seçimlerde "parmak boyasının kullanılması"na ilişkin "Ben çok istiyorum. Bunu an itibarıyla dört gün öncesinde başlamıştım, yarın itibarıyla 'parmak boyası' demeye devam edeceğim, daha gürültülü bir şekilde." ifadelerini kullanmıştı.



