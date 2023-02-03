Seçimler ikinci tura kalırsa... Son anketteki fark gündem yarattı, 6'lı masanın adayı için o isim öne çıktı

Türkiye adım adım seçimlere yaklaşırken yapılan anketlerin sonuçları da yakından takip ediliyor. Seçimlerle ilgili ise altılı masanın adayının kim olacağı merak ediliyor. Yapılan son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

ALTILI MASANIN ADAYI OLARAK KILIÇDAROĞLU ÖNE ÇIKTI

Asal Araştırma tarafından yapılan ankette "Altılı Masanın Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı" sorusuna %44.2 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, %25.3 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, %14.4 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, %6.0 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, %1.4 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, %0.6 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yanıtını verdi.

ERDOĞAN TÜM ADAYLARI GERİDE BIRAKTI

Ankette Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İkinci Turun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İmamoğlu arasında olması durumunda %53.3 Recep Tayyip Erdoğan, %46.7 Ekrem İmamoğlu dedi. Erdoğan ve Akşener arasında olması durumunda %56.1 Recep Tayyip Erdoğan, %43.9 Meral Akşener dedi.

Erdoğan ve Yavaş arasında olması durumunda %51.5 Recep Tayyip Erdoğan, %48.5 Mansur Yavaş dedi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında olması durumunda %54.4 Recep Tayyip Erdoğan, %45.6 Kemal Kılıçdaroğlu dedi.

Ankette "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Olsa" sorusuna %48.7 Recep Tayyip Erdoğan, %16.3 Kemal Kılıçdaroğlu, %14.8 Mansur Yavaş, %7.1 Selahattin Demirtaş, %5.5 Ekrem İmamoğlu dedi.



