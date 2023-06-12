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  4. Seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ziyaretini KKTC'ye yaptı! Hakan Fidan da eşlik ediyor

Seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ziyaretini KKTC'ye yaptı! Hakan Fidan da eşlik ediyor

12.06.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu isimler eşlik ediyor. Erdoğan'ı taşıyan uçak, saat 13.00 sıralarında KKTC'ye indi. Erdoğan'ı havalimanında KKTC'li yetkililer karşıladı.

Seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ziyaretini KKTC'ye yaptı! Hakan Fidan da eşlik ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.40'da Atatürk Havalimanı'ndan KKTC'ye hareket etti. Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer yetkililer uğurladı.

HAKAN FİDAN DA EŞLİK EDİYOR

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 13.00 sıralarında KKTC'ye indi. Erdoğan KKTC'nin başkenti Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Kaynak: AA

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