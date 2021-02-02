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Sedef hastalığı tedavisi mümkün! Sedef hastalığı nasıl geçer?

02.02.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Sedef hastalığı, vücudun her yerinde görülebilen, küçük toplu iğne başından büyük lezyonlara ve daha da ileri giderek bütün vücudu kaplayabilen bir hastalıktır. Kırmızı bir zemin üzerinde, sedef rengi beyaz kabuklarla kendini gösterir. 'Sedef' ismi verilmesi bundandır. En sık görüldüğü yerler, dirsek, diz ve saçlı deridir. Bunun yanında her deri bölgesinde görülebilir.

Sedef hastalığı, iç organlara sirayet etmez ama küçük eklemlere yayılabilir. Ellerde ve ayaklardaki parmak eklemlerine yayılarak şiddetli ağrılara sebep olabilir. Tırnaklarda küçük erozyonlarla da kendini gösterebilir.

Sedef hastalığı, dermatoloji bilim dalını en çok uğraştıran hastalıklardan biridir. Nedeni henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, yakın zamana kadar sinirsel durumun tetiklediği hastalıklar arasında tutuluyordu. Ancak yakın zamanda bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık olduğu saptandı. Vücudumuzun bir direnç sistemi vardır. Bu sistemde stres dolayısıyla bir bozukluk oluştuğu zaman, bağışıklık sistemi düşer ve sedef hastalığının belirtileri ortaya çıkar.

Sinir sisteminin bu hastalığa etki ettiği bilinmektedir, bunu da tedavide göz ardı etmemek gerekir.

SEDEF HASTALIĞI VÜCUDUN HANGİ BÖLÜMLERİNDE GÖRÜLÜR?

Sedef hastalığı, cildin her bölümünde görülebilir. Deri, vücudun en ağır ve en fazla yüzey kaplayan en büyük organı. Dolayısıyla en çok hastalık da deride oluşur. En çok görüldüğü yerler, dirsekler, dizler, eller, kollar, bacaklardır. Sedef sadece buralarla sınırlı kalmaz. Sedefin tüm vücudu tuttuğu haller de vardır. En ağır sedef hastalığı durumudur.

SEDEF HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Sedef hastalarının kendileri de en az bizim kadar bilgili ve bilinçlidirler. Bu yüzden neler yapması gerektiğini bilirler. Sedef hastalarının yapması gereken en önemli şey, vücutlarına nazik davranmalarıdır. Derinin üst yüzeyinde kıvrımlar vardır ve bu kıvrımlara damarlar açılır. Bu damarlar yok edildiğinde buranın beslenmesi azalır ve sedef hastalığı kalıcı olabilir. Kaşıyarak, tırnaklayarak, kabukları dökmeye çalışarak deriye zarar verilmektedir. Bu yüzden bunlar yapılmamalıdır.

Güneşin bir çok olumlu etkisi vardır. Ama güneşin sedef hastalarına bazı dönemlerde faydalı olduğu bilinmektedir. Hatta bu özelliğinden faydalanarak kışın da mor ötesi ışınları içeren bazı lambalarla sedef tedavisi yapılmaktadır. Ama Türkiye'de böyle bir tedaviye gerek yoktur. Hastalar, doktordan hangi zamanda güneşe çıkacağını öğrenerek, belirli zamanlarda güneşe çıkabilirler.

SEDEF HASTALIĞINI TETİKLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Sedef hastalığını tetikleyen şeylerin başında, vücudu travmatize etmemek gerekir. Çünkü üst deri papiler yapıya sahiptir. Bu yapıda, çıkıntıların ucunda yüzeysel kan damarları bulunmaktadır. Tırnaklayıp, yolarsak bu damarlar zedelenir ve beslenemez. Beslenmedikçe sedef daha fazla artar. Bazı gıdalardan da kaçınmak gerekir. Baharatlı gıdalar, alerji yapan şeyleri saptayıp uzak durmak önemlidir.

SEDEF HASTALIĞINDAN TAMAMEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Mümkün değildir ya da mümkündür demek çok zordur. Ama hem dermatoloji bilim dalını hem de beni en çok uğraştıran hastaların başında sedef hastaları gelmektedir. Hastanın hekime yardım etmesi, bu hastalıktan kurtulma konusunda çok önemlidir. Çok uzun süren bir revizyon durumuna girilebilir, sık sık aralıklarla kontrol sağlamak mümkün olmalıdır.

Burada hastayla doktor arasındaki ortaklık çok önemlidir. Bazı hastalarda, psikiyatristlerden bir destek alabilir. Hekim ve hasta arasındaki işbirliği ne kadar iyi olursa, sedeften kurtulmak o kadar mümkün olabilmektedir.

Sedef hastalığının kesin bir tedavisi yoktur ancak sedeften uzun süreli kurtulmak günümüzde halen mümkündür.


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