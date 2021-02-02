Sedef hastalığı tedavisi mümkün! Sedef hastalığı nasıl geçer?

Sedef hastalığı, iç organlara sirayet etmez ama küçük eklemlere yayılabilir. Ellerde ve ayaklardaki parmak eklemlerine yayılarak şiddetli ağrılara sebep olabilir. Tırnaklarda küçük erozyonlarla da kendini gösterebilir.

Sedef hastalığı, dermatoloji bilim dalını en çok uğraştıran hastalıklardan biridir. Nedeni henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, yakın zamana kadar sinirsel durumun tetiklediği hastalıklar arasında tutuluyordu. Ancak yakın zamanda bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık olduğu saptandı. Vücudumuzun bir direnç sistemi vardır. Bu sistemde stres dolayısıyla bir bozukluk oluştuğu zaman, bağışıklık sistemi düşer ve sedef hastalığının belirtileri ortaya çıkar.

Sinir sisteminin bu hastalığa etki ettiği bilinmektedir, bunu da tedavide göz ardı etmemek gerekir.

SEDEF HASTALIĞI VÜCUDUN HANGİ BÖLÜMLERİNDE GÖRÜLÜR?

Sedef hastalığı, cildin her bölümünde görülebilir. Deri, vücudun en ağır ve en fazla yüzey kaplayan en büyük organı. Dolayısıyla en çok hastalık da deride oluşur. En çok görüldüğü yerler, dirsekler, dizler, eller, kollar, bacaklardır. Sedef sadece buralarla sınırlı kalmaz. Sedefin tüm vücudu tuttuğu haller de vardır. En ağır sedef hastalığı durumudur.