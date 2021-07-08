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Şehit Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı

08.07.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Kızıltepe'de askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Şehit annesi Dudu Çiftçibaşı, cenazede oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Canımın içi gitti" diyerek ağladı.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı son yolculuğuna uğurlandı

Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca, teröristlerce saldırı yapıldı. Araçta bulunan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçibaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Şehit olan Çiftçibaşı'nın cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine gönderildi.

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Çakıllı köyünde kılınan cenaze namazına, Vali İnci Sezer Becel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, baba Resul Çiftçibaşı, anne Dudu Çiftçibaşı, iki kız kardeşi ve vatandaşlar katıldı.

"CANIMIN İÇİ GİTTİ"

Cenazede Şahit Çiftçibaşı'nın yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Anne Dudu Çiftçibaşı oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Canımın içi gitti" diyerek ağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Çiftçibaşı'nın cenazesi Çakıllı köyünde toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
şehit Mardin Nevşehir
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