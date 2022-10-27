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Sel felaketini yaşayan Bozkurt ve Abana ilçeleri doğal gaza kavuştu

27.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketini yaşayan Bozkurt ve Abana ilçeleri doğal gaza kavuştu

Sel felaketini yaşayan Bozkurt ve Abana ilçeleri doğal gaza kavuştu

Kastamonu'nun, geçen yıl sel felaketini yaşayan Bozkurt ve Abana ilçelerinde doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk gaz, ana şebekeye verildi.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi dolayısıyla bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki ilçeyi doğal gaza kavuşturacakları müjdesinin ardından, KARGAZ tarafından başlatılan altyapı çalışmalarında sona gelindi.

Bozkurt'ta sanayi bölgesinde oluşturulan alanda doğal gaz sistemi faaliyete geçirilerek, Bozkurt ve Abana ilçelerini besleyecek ana hatta ilk gaz salımı gerçekleştirildi.

Abonelik ve tesisat işlemlerini tamamlayan konut ve iş yerleri, gerekli denetimin ve verilecek onayın ardından doğal gaz kullanmaya başlayacak.

Sel felaketini yaşayan Bozkurt ve Abana ilçeleri doğal gaza kavuştu

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Abana Bozkurt doğal gaz sel felaketi

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