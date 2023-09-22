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Selde 6 kişinin ölümüne sebep olan bungalov evlerin sahibi yakalandı!

22.09.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklarelin'de İğneada beldesinde, kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili aranan tesisin sahibi Bülent B., Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Bülent Bayrak, 4 saat süren duruşmanın ardından tutuklandı.

Selde 6 kişinin ölümüne sebep olan bungalov evlerin sahibi yakalandı!

Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül'de kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, hayatlarını kaybetti.

'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi Bülent B. hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verildi.

YOL KONTROLÜNDE TESPİT EDİLDİ

Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, Malkara kara yolunda yaptığı kontrollerde, otomobildeki Bülent B.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Bülent B., Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sel felaketiyle ilgili daha önce de bungalov evlerin 2 yöneticisi tutuklanmıştı.

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'KARMA ÇİFTLİK' ADI ALTINDA FAALİYET

Selde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 'SisliVadi' adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında, faaliyet alanı 'Karma Çiftlik' olarak gösterildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adıyla faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımı, sosyal medya hesaplarından, 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' ifadeleriyle yapılmıştı.

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TUTUKLANDI

Kırklareli'nin İğneada beldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili aranırken Edirne'de yakalanan ve soruşturmanın yürütüldüğü Kırklareli’de adliyeye sevk edilen Bülent Bayrak, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldı Sulh Ceza Hakimliği’nde 4 saat süren duruşmanın ardından tutuklandı.

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ÜZERİNDEN 12 BİN DOLAR VE PASAPORT ÇIKTI

Sabah saatlerinde otomobille Edirne’nin Keşan ilçesi yakınların yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından yakalanan Bayrak’ın üzerinden 12 bin 200 dolar ile bir pasaport bulunduğu ortaya çıktı. Bayrak’ın, Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu iddia edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bungalov ölüm sel felaketi

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