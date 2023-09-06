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Selde kaybolan Asel bebek hala aranıyor!

06.09.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da pazar akşamı meydana gelen selde annesi Hayriye Balcan ile birlikte otomobilden fırlayıp, akıntıya kapılan Asel bebek hala aranıyor. Emniyet ve jandarmanın 4 kadavra arama köpeği de arama çalışmalarına katıldı.

Selde kaybolan Asel bebek hala aranıyor!

Aksaray'da pazar günü, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Sevinçli ve Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkisinde sele neden oldu. Selde Kireçlik mevkisinde yol yarıldı. Sele kapılan araçlardan birinde bulunan 2 çocuk annesi Gülseren En (53) öldü, eşi Çapan En ve diğer araçlardaki 13 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Selden kurtulan Nazif Balcan (25) ve eşi Hayrice Balcan'ın 3 aylık bebekleri Asel ise akıntıya kapılıp kayboldu. Kurtarılıp, hastaneye kaldırılanlar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

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KADAVRA ARAMA KÖPEKLERİ MİNİK ASEL'İ ARIYOR

Asel bebeğin bulunması için aramalar devam ederken, bu sabah Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 4 kadavra arama köpeği de çalışmalarda kullanılmaya başlandı.

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'UMUTLA ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Arama çalışmalarına katılan Asel bebeğin amcası Enver Balcan, "3 gündür burada bekliyoruz ve bir umutla aramaya devam ediyoruz. İnşallah Rabbim sağ sağlım elimize verir. Eğer canı sağ değilse de en azından bir mezar taşı olsun istiyoruz. İnşallah bu köpekli aramadan bir verim alırız. Umutluyuz devletimiz bu konuda elinden geleni yapıyor. Bütün imkanlarıyla Asel bebeği arıyor. Bunun yanında vatandaşlarımızdan da çok büyük destek alıyoruz. AFAD, jandarma ve emniyetimizden destek alıyoruz. Gece vardiyası ile birlikte güçlü bir ekipler 350-400 kişi ile arama yapılıyor. Şu anda aramalar devam ediyor. Devletimizden Allah razı olsun. Bizim de umutla bekleyişimiz sürüyor" dedi.

(DHA)

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