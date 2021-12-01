Seri kedi katili her yerde aranıyordu! Büyü iddiası: Yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı

Selvilitepe Mahallesi'nde 29 Ekim ile 18 Kasım arasında 4 kedinin, bacakları ve kafaları kesilerek telef edilmiş halde bulunmasının ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliye ulaştı.

BÜYÜ İDDİASI

Kedileri büyü yapmak için öldürdüğü iddia edilen zanlı N.U'nun (58) evine operasyon düzenlendi.

YILAN DERİSİ, EŞEK KILI, DEVE TÜYÜ VE DOMUZ YAĞI

Gözaltına alınan zanlının evinde yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemelerle büyü yapmak için kullanılan çeşitli kitaplar ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)





