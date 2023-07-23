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Serinlemek için Ege'den, Akdeniz'den kaçıp burayı tercih ediyorlar: Tatilcilerin yeni gözdesi Hazar Gölü'nde talep patlaması! Plajlar tıklım tıklım doldu

23.07.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil cennetlerinin yer aldığı Ege ve Akdeniz'i bırakıp gelen de var, çevre illerden akın eden de... Tatilcilerin yeni gözdelerinden biri, 'doğunun gizli denizi' olarak da bilinen Hazar Gölü'ndeki plajlar oldu. Plajların doluluğu kameralara da yansıdı. İşletme sahibi Mehmet Bahçeci yoğun talep olduğunu belirtirken "Burada bulunan evlerimiz ağustos ayının sonuna kadar dolu" dedi. Başka yere gitmeyi planlarken arkadaşının tavsiyesi üzerine gelen vatandaş "İyi ki de buraya gelmişiz" diye konuştu.

Serinlemek için Ege'den, Akdeniz'den kaçıp burayı tercih ediyorlar: Tatilcilerin yeni gözdesi Hazar Gölü'nde talep patlaması! Plajlar tıklım tıklım doldu

İşletme sahibi Mehmet Bahçeci'nin anlattığına göre; Hazar Gölü'ndeki plajlara gelip serinliğin tadını çıkaran vatandaşların mutlulukları yüz ifadelerinden görülüyor. Plajlara çevre illerden yanı sıra Ege'den, Akdeniz'den gelenler de var. Diyarbakır’dan gelen Medine Derya Kanat, "Bodrum’a tatile gittim, Ege ve Akdeniz’de turlara katıldım ama buradan hiçbir farkı yok. Burası aksine daha serin" diye konuştu.

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PLAJLARA AKIN ETTİLER

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sıcaklık bölge genelinde etkisini sürdürüyor. Elazığ’da serinlemek isteyen vatandaşlar ise derinliği ile ilk sıralarda yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü’nün kıyısında bulunan plajlara akın etti.

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AKDENİZ VE EGE'Yİ ARATMIYOR

Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle Hazar Gölü’nü tercih ediyor. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü’nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.

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"MUTLULUKLARI YÜZLERİNDEN GÖRÜLÜYOR"

Hazar Gölü’nün başlı başına bir değer olduğunu vurgulayan işletme sahiplerinden Mehmet Bahçeci şöyle konuştu:
“Ege ve Akdeniz’i aratmıyor sözü burada gerçeğe yansıyor. Bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için yoğun bir talep var. Buraya gelen insanların mimiklerine baktığımız zaman çok mutlu olduklarını görebiliyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor.

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Doğu ve Güneydoğu başta olmak İç Anadolu’dan, hatta Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelen vatandaşlarımız da var. Şu an burada yabancı turistlerimiz de var. Burada bulunan evlerimiz zaten ağustos ayının sonuna kadar dolu.

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Buraya gelen ya da gelecek olan misafirlerimiz hayal kırıklığı yaşamayacaklardır. Çünkü burası gerçekten güzel bir bölge.”

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"BURADA HEM YAZ HEM İLKBAHARI YAŞIYORUZ"

Diyarbakır’dan geldiğini dile getiren Medine Derya Kanat, “Buraya ilk defa geldim. Umduğumdan çok daha güzel buldum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim ama çok beğendim. Normalde başka bir yere gitmeyi planlıyorduk ama burası yakın diye buraya geldik. İyi ki de buraya gelmişiz. Ben yıllarca İstanbul’da yaşadım. Bodrum’a tatile gittim, Ege ve Akdeniz’de turlara katıldım ama buradan hiçbir farkı yok. Burası aksine daha serin. Oralarda nem oranı çok fazla ama burada gece uyurken üstümüzü örterek uyuyoruz. Burada hem yazı hem de ilkbahar mevsimini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Gölü plaj tatil

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